平成男子vsヤンキーJK！SNS総フォロワー650万人超え『午前0時のプリンセス』とSNS累計8,000万回再生『平成みたいだ』が初コラボ

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、『平成みたいだ』において、SNS総フォロワー数650万人を超える人気クリエイターグループ『午前0時のプリンセス（通称：ぜろぷり）』との初コラボレーション作品を制作したことをお知らせいたします。

『平成みたいだ』は、TikTokを中心に縦型ショートドラマ領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 岩佐 琢磨、以下「studio15」）との共同制作で、2025年7月に配信を開始した人気ショートドラマシリーズです。

ショートドラマの視聴はこちら :https://www.tiktok.com/@heisei.mitaida/video/7586979521727876360

『午前０時のプリンセス』と「『平成みたいだ』が初コラボ

本作は、公開からわずか半年で5,000万回再生を記録した『平成みたいだ』（※2026年1月現在8,000万回再生を突破）の世界観に、強烈な個性で支持される『午前0時のプリンセス』のメンバーが“ヤンキー女子高生”として殴り込みをかける、予測不能のエンターテインメントショートドラマです。

「ヤンキー合コン」を舞台にした爆笑必至のストーリー

公開中のショートドラマ『合コンみたいだ』

今回のコラボレーションでは、『午前0時のプリンセス』のメンバーであるmomohaha、大内アイミ、聖秋流、JESSICAが、巷で恐れられている「零不里（ぜろぷり）高校」のヤンキー女子高生役として登場しています。

彼女たちが正体を隠し、清純派を装って『平成みたいだ』のメンバーとの合コンに挑むものの、隠しきれない「ヤンキーの性」が随所に溢れ出してしまうという、テンポよく、コミカルに描かれる爆笑必至のストーリーとなっています。

本性を隠して合コンに参加するヤンキー女子高生と、どこかズレた平成男子たちによる絶妙な掛け合いにご注目ください。

公式YouTubeではキャストのマル秘トークも

【登場人物・キャスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/1355/table/8600_1_615bee55935b655f444c28834e07b8d2.jpg?v=202601160222 ]キャスト座談会は公式YouTubeにて公開予定

現在、TikTokで展開されているショートドラマに加え、1月16日（金）には『平成みたいだ』の公式YouTubeチャンネルにて、今回のコラボレーションを記念した『午前0時のプリンセス』と『平成みたいだ』メンバーの座談会動画を公開いたします。

座談会では、「平成の駄菓子といえば？」や「嫌いな男女のOOは？」など、各Instagramアカウントで事前募集した視聴者からの質問に答えながら、ここでしか聞けないトークを展開。

前後編にわたって公開される本動画では、出演者も驚きのサプライズ演出も用意されており、ファン必見の内容となっています。

『平成みたいだ』とは

【配信スケジュール】- ショートドラマ：公式TikTokにて配信中- キャスト座談会動画：公式YouTubeにて2026年1月16日（金）公開予定※配信スケジュールは制作状況等により変更となる場合がございます。人気ショートドラマシリーズ『平成みたいだ』

『平成みたいだ』は、WOWOWとstudio15の共同制作によるショートドラマシリーズで、Z世代の若手クリエイターを中心に制作されています。

平成の文化を再構築した「平成レトロ」× 「男子校ドラマ」をコンセプトに、キャラクター名は平成の名作ドラマをオマージュし山手線の駅名に由来、衣装は学ランに平成を彷彿とさせるアクセサリーを取り入れるなど、まるで当時のドラマを見ているかのような世界観を表現しています。

2025年7月に開設したばかりのSNSアカウントながら、半年でSNS累計再生回数は5,000万回を突破。2026年1月現在ではSNS累計再生回数8,000万回を超え、懐かしさと新しさを併せ持つ作品として注目を集めています。その取り組みは、全国紙の毎日新聞、業界紙の文化通信、エンタメ系メディアのオリコンニュースなど、多方面で取り上げられています。

▼studio15（スタジオフィフティーン）について

2019年設立、所属クリエイター300組、総フォロワー約1.4億人を誇ります。美容・コスメ、ファッション、食品など300社以上のTikTokプロモーションを支援し、自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録。「BUMP」では話課金ドラマがランキング1位を獲得するなど、Z世代に響くコンテンツ制作を得意とするプロダクション/エージェンシーです。また、TikTok Shopの公式パートナープログラム4種に認定されています。（会社URL：https://studio15.co.jp/）

WOWOW会社概要

所在地：〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F

会社URL：https://corporate.wowow.co.jp/

設立：1984年12月25日

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

WOWOWは日本初の民間衛星放送局として、1991年4月1日有料放送事業を開始。現在「WOWOWプライム」 「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の３チャンネルと動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」を通じて、国内外の映画や音楽ライブ、海外ドラマ、世界のトップスポーツ、ステージ、アニメ、そしてオリジナルドラマなどのエンターテインメントを提供しています。