[マリメッコ]デニムコレクション Marimekko Maridenimにプレスプリング 2026コレクションが登場。鮮やかなプリントとカラーバリエーションで新シーズンを彩ります。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、マリメッコ マリデニム(Marimekko Maridenim)のプレスプリング 2026コレクションが登場。2026年1月16日(金)より日本公式オンラインストアにて先行販売、全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて1月30日(金)より順次販売開始。

マリメッコのデニムコレクション Marimekko Maridenimは、シーンを選ばず、様々なスタイルやプリントに映えるタイムレスなデニムアイテムをラインナップしています。

新年を迎え、マリデニムコレクションも新たな章の幕開けを迎えます。タイムレスなデザインとモダンな汎用性が融合したコレクションは、鮮やかなプリントとカラーバリエーションで新シーズンを彩ります。



本コレクションに登場する新作デニムアイテムは、全8型。マイヤ・イソラによる象徴的なウニッコ(Unikko)をあしらったダスティピンクのデニムスタイルや、美しいキャラメルカラーの無地デニムが登場。また、新たにプリントに加わるのは、1967年にアンニカ・リマラ(Annika Rimala)がユースカルチャーのエネルギーに着想を得て生み出した「ケイダス(Keidas)」。ケイダスのリズミカルで装飾的なデザインが、デニムシャツやルーズパンツに落とし込まれています。

色と柄で再解釈されたワードローブの定番アイテムがラインナップに揃います。

Unikko Wide デニムパンツ \56,100Unikko Barrel デニムパンツ \51,700Unikko デニムシャツ \67,100Murros デニムジャケット \69,300 Barrel デニムパンツ \48,400Keidas デニムシャツ \67,100Keidas Loose デニムパンツ \56,100Unikko Wide デニムパンツ \56,100

日本公式オンラインストア 先行販売開始日

2026年1月16日(金)AM10:00

https://www.marimekko.jp/shop/marimekko/item/list/category_id/787

一般販売開始日

2026年1月30日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。