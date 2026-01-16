【2026年最新の経営リスクに備える】和歌山で保険代理店を運営するカムイ株式会社、「雇用トラブルセミナー」を開催

カムイ株式会社

和歌山と大阪を拠点に保険代理店を運営するカムイ株式会社（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役 片山美典）は、2025年11月28日（金）に、 最新の経営リスクについて学ぶ「雇用トラブルセミナー」を開催したことをお知らせいたします。

年間120万件を超える雇用トラブルから、会社と従業員を守るために

ハラスメントに対する社会的な問題意識が高まった現代、各業界で雇用トラブルが後を絶ちません。総合労働相談件数は4年連続120万件を超え、個別労働紛争相談は27万件規模で高止まりしています。

セクハラやパワハラといった労使関係におけるハラスメントに加え、従業員と顧客の間で発生する「カスハラ」の概念も提唱されるようになりました。さらに2025年4月には東京都で防止条例が施行されるなど、対策の義務化に向けた動きが加速しています。

このような現状を受け、本イベントでは、最新の法改正ポイントや実際のトラブル事例から学ぶリスク回避策、保険をはじめとするリスクファイナンスの最新情報について解説。AIG損害保険株式会社の松尾隆之氏を講師に迎え、経営者にとって急務となる法的・保険的リスクヘッジ策について包括的に学べる機会としました。

◆開催概要

2025年11月28日（金）

時間：15:00～16:00

会場：オンライン開催

入場料：無料

◆講師プロフィール

松尾 隆之

AIG損害保険株式会社 経営保険部 中小企業戦略課 シニアアンダーライター

2008年リーマンショック直後に他業界より損害保険業界に転職。大阪、神戸、岡山、広島、高松などの勤務を経て大阪にて現任。サイバー、役員賠償、雇用リスクなどを専門として推進、引受業務に携わる。静岡県以西の中四国地域まで担当し、年間50回以上のセミナー・研修会を実施。

◆セミナー共催

行政書士法人 福島事務所

所在地：和歌山県和歌山市湊1261番地3（和歌山運輸支局前）

◆カムイ株式会社について

カムイ株式会社は「お客さまが満足するライフプラン、リスクマネジメントの創造」を理念に、来店型保険ショップや保険代理店の運営などの事業を展開しています。複数社の保険商品についての正確な情報提供を通して、ライフプランに合った選択をサポート。お客さまを安心と笑顔へとご案内することを使命としています。

事業概要

来店型保険ショップ「ほけんの窓口」の店舗運営

大阪市、吹田市、堺市、和歌山市に計5店舗の「ほけんの窓口」の店舗を展開。

外販保険代理店の運営

＜個人向け＞

医療保険やがん保険などの生命保険から、自動車保険、火災保険などの損害保険まで、各社の保険に精通したコンサルタントがご相談に対応。店舗での相談と訪問のいずれか、ご都合に合わせてお選びいただけます。

＜法人向け＞

依頼主様の今後の事業計画やご要望を丁寧にヒアリングしたうえで、複数社の保険プランをご提案。BCP策定の無料相談／ハラスメント対策サポート、事業継承相談等も対応いたします。

取引先保険会社一覧はこちら(https://camui-hoken.com/company/insurance_company/)

◆会社概要

会社名：カムイ株式会社

所在地：和歌山県和歌山市広瀬通丁3-52

代表者：片山 美典

設立：1986年1月1日

事業内容：来店型保険ショップの経営、生命保険・損害保険代理店業

HP：https://camui-hoken.com/