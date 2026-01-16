黒ラベル・ヱビスの新たなブランド体験拠点が10月に銀座で開業！

サッポロホールディングス株式会社※画像はイメージであり、実際の店内とは異なる場合がございます。

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール(株)は、グループ会社である(株)サッポロライオンが所有・運営する銀座ライオンビル(東京・銀座7丁目)(注1)において、同社が4階フロアに「サッポロ生ビール黒ラベル」および「ヱビス」の新ブランド体験拠点を10月に開業する(注2)ことをお知らせいたします。

サッポログループは、中長期成長戦略(注3)骨子の一つである「Bonds with Community」に基づき、ブランドとのリアルな顧客接点を拡大し、お酒を中心としたわくわくする体験や新しいサービスを通じて、お客様に豊かなライフスタイルを提供することに取り組んでいます。その中でも、お客様とブランドの間に生まれる「物語」を重視し、体験価値の向上と接点の拡大を図るべく、ビヤホール発祥の地である銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」と「ヱビス」それぞれの個性を活かした新たな体験拠点を開業します。

1899年に日本初のビヤホール「恵比寿ビール ビヤホール」が銀座8丁目で誕生しました。同じ銀座エリアの7丁目に1934年に誕生した銀座ライオンビルは、現在も「ビヤホールライオン」など複数の飲食店を展開し、サッポログループの銀座における象徴的な体験拠点として多くのお客様に親しまれ、ビールの歴史を身近に感じられる場所として愛用されています。

今回、4階の「サッポロ生ビール黒ラベル」「ヱビス」の新ブランド体験拠点に加え、5階でもサッポロライオンが新たな店舗を展開します。これらの新たな体験施設の開業により、1934年から愛され続ける銀座ライオンビルが、新時代のビール文化を創造する体験拠点として生まれ変わります。

内容が決定次第詳細をご案内いたしますので、ぜひご期待ください。

(注1)銀座ライオンビルホームページhttps://www.ginzalion.jp/shop/brand/lionginza7/

(注2)工事の進捗状況や諸般の事情により開業時期が変更となる場合がございます。

(注3) https://www.sapporoholdings.jp/news/items/20250214_sh_mlt_ja.pdf(https://www.sapporoholdings.jp/news/items/20250214_sh_mlt_ja.pdf)

■「サッポロ生ビール黒ラベル」体験拠点概要

1.施設名称

サッポロ生ビール黒ラベル BEER AJITO



2.場所

銀座ライオンビル4階



3.コンセプト

「大人たちが自分らしくビールを嗜む隠れ家」

五感を心地よく刺激する空間で、複数のグラスと多様な注ぎ方による個性際立つ一杯を提供。感性が響き合う大人たちが嗜む時間を演出します。

■「ヱビス」体験拠点概要

1.施設名称

未定



2.場所

銀座ライオンビル4階



3.コンセプト

「日本のビヤホール文化を拓いたヱビスが未来に紡ぐ、プレミアムなビヤホール。」

日本で初めてビヤホールを開業させたヱビスが、今、新たなビヤホール体験をご提案。

都会の喧騒を忘れさせる上質な空間で、多彩なヱビスと、素材を活かした逸品料理との出会いを楽しむ場。味わうたびに、心が満たされる至福のひとときをお楽しみください。

■銀座ライオンビルについて

1899年に銀座8丁目で日本初のビヤホール「恵比寿ビール ビヤホール」が誕生して以来、銀座はビヤホール発祥の地として歴史を刻んでいます。1934年に誕生した銀座ライオンビルは、その伝統ある銀座の7丁目に位置する歴史あるビルです。1階から3階では従来の「ビヤホールライオン」「ビヤレストラン ライオン」「和食ビヤホール 枡々益」が営業しており、ビールの歴史を感じられる場所として多くのお客様にご愛用いただいています。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

銀座ライオンビルサイト :https://www.ginzalion.jp/shop/brand/lionginza7/

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

■「ヱビスビール」について

黒ラベルブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/beer/

1890年の誕生以来、本場ドイツのおいしさにこだわり、本物のビールの先駆者として、おいしさを磨き続けてきたヱビスビール。

麦芽100％、ヱビス酵母、ふんだんに使用されたバイエルン産アロマホップを使用し、長期熟成。

吟味しつくされた原料と製法がつむぐ、旨味あふれる、ふくよかなコクが特長です。

誕生 135年を迎えた2025年のリニューアルでは、麦芽の配合をきめ細かく調整することで、より一層ふくよかな余韻が楽しめる味わいと美しい黄金色に磨きをかけました。

ヱビスブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/