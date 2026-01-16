³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¤¬ÀßÎ©¤·¤¿£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¤È¡¢ÆàÎÉ¸©»³ÅºÂ¼¤È¤Î¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñ¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Î¤´°ÆÆâ
¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー¡×¤ä¡Ö¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥ó¡×¤òÄÌ¤·ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Êû Íº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª»ñ¤òÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡ÖNPOË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¡ÊÍý»öÄ¹¡§Êû Íº°ìÏº¡Ë¡×¤ò2005Ç¯£¹·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀßÎ©°ÊÍè20Ç¯¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎÅù¤ÈºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñ¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î£¶³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¼£ÂÎÅù¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¤ÈÆàÎÉ¸©»³ÅºÂ¼¡Ê¤ä¤Þ¤¾¤¨¤à¤é¡Ë¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñ¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤ò£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨Äê¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¶¨ÄêÄù·ë¿ô¤Ï1,204·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æü¡¡ »þ 2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～
¢£ ¾ì¡¡ ½ê »³ÅºÂ¼Ìò¾ì
¢£ ½Ð ÀÊ ¼Ô¡¡ »³ÅºÂ¼¡¡Â¼Ä¹ ¡¡ ÌîÂ¼ ¡¡±Éºî »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ NPOË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ー ¾ïÌ³Íý»ö¡¡¡¡¡¡¡¡À¾¼¼¡¡¹¬ÆÁ
¡ã±è³×¡ä
2004Ç¯¡¡¡¡¡¡¥³¥á¥êÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤ò¿·³ã¡¦Ê¡Åç¹ë±«¡Ê7¡¦13¿å³²¡Ë¡¢¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤¬½±¤¦¡£Å¹ÊÞÉüµì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈïºÒ¼Ô¤Ø¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤òµÞ¤®¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¡¢¹°è¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶
2005Ç¯£¹·î¡¡£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥³¥á¥êºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿ーÀßÎ©
2006Ç¯£²·î¡¡¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎºÒ³²»þ¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¤ò³«»Ï
2006Ç¯£³·î¡¡¥³¥á¥ê¤Î³ÆÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¤ËÊª»ñ¤ÎÈ÷Ãß¤ò³«»Ï
2007Ç¯£··î¡¡ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñ¶¡µë¤ò³«»Ï¡ÊÃæ±Û²ÃÏ¿Ì¡¢¿·³ã¸©¡Ë
2010Ç¯£µ·î¡¡²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂËÉ±Öºî¶È¤Ø¤ÎÊª»ñ¶¡µë¤ò³«»Ï¡Ê¸ýÄý±Ö¡¢µÜºê¸©¡Ë
2023Ç¯£±·î¡¡1,000·ïÌÜ¤Î¶¨ÄêÄù·ë(ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô)
¡ãÊª»ñ¤ò¶¡µë¤·¤¿¼ç¤ÊºÒ³²¡ä
Ãæ±Û²ÃÏ¿Ì¡Ê2007Ç¯£··î¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê2011Ç¯£³·î¡Ë¡¢¸æÖÖ»³Ê®²Ð¡Ê2014Ç¯£¹·î¡Ë¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¡Ê2016Ç¯£´·î¡Ë¡¢¶å½£ËÌÉô¹ë±«¡Ê2017Ç¯£··î¡Ë¡¢ÂçºåÉÜËÌÉôÃÏ¿Ì¡Ê2018Ç¯£¶·î¡Ë¡¢À¾ÆüËÜ¹ë±«¡Ê2018Ç¯£··î¡Ë¡¢Ë¼ÁíÈ¾ÅçÂæÉ÷(ÂæÉ÷15¹æ)¡Ê2019Ç¯£¹·î¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÂæÉ÷(ÂæÉ÷19¹æ)¡Ê2019Ç¯10·î¡Ë¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡Ê2022Ç¯10·î～¡Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Ê2024Ç¯£±·î¡Ë¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«¡Ê2024Ç¯£¹·î¡ËÂ¾Â¿¿ô
¡ã¶¡µë¤·¤¿¼ç¤ÊÊª»ñ¡ä
¡»ÈòÆñ½ê±¿±Ä¡¡¡¡¡¡·ÈÂÓÍÑ¥È¥¤¥ì¡¢¥Ë¥È¥ê¥ë¼êÂÞ¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¿©´ï¡¢ À¸ÍýÍÑÉÊ¡¢ÊÝ²¹¥·ー¥È
¡»¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡¡¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¿å¡¢ ¿å´Ì¡¢ £Ì£Å£Ä ¥é¥¤¥È¡¢´¥ÅÅÃÓ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó·È¹Ô´Ì
¡»±þµÞ¡¦ÉüµìÍÑÉÊ¡¡¥Ö¥ëー¥·ー¥È¡¢ÅÚ¤Î¤¦ÂÞ¡¢ ¥¹¥³¥Ã¥×¡¢¥«¥éー¥³ー¥ó¡¢°ìÎØ¼Ö¡¢·³¼ê
¡»²¾Àß½»Âð¸þ¤±¡¡¡¡¿²¶ñ¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¥±¥È¥ë¡¢Æé¡¢¿©´ï¡¢¥Ð¥±¥Ä¡¢¥Û¥¦¥¡¢ ¥È¥¤¥ì¥Ö¥é¥·
Êª»ñÈÂÆþ¡¦ÈÂ½Ð
·±Îý¡§ËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÅ¸¼¨
¡ã¥³¥á¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÃÏ°è¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È´ê¤¦¥³¥á¥ê¤Ï
ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢»Å»ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÂ·¤¨¡¢
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÍê¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç Êë¤é¤·¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢
¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥á¥ê¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¥³¥á¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°ìÅ¹°ìÅ¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¸þ¤±¤«¤é¥Ûー¥à¥ªー¥Êー¸þ¤±¤Þ¤Ç¡¢»ñºà¡¦·úºà¡¢¶âÊª¡¦¹©¶ñ¡¢±à·Ý¡¦ÇÀ¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Î®ÄÌ¤Î¶áÂå²½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿Å¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀÜµÒ¤ò¿´¤¬¤±¡¢¡ÖË¤«¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à https://www.komeri.com/shop/default.aspx
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.komeri.bit.or.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê
ÀßÎ©¡§1962Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§188²¯2É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Êû¡¡Íº°ìÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»ÔÆî¶èÀ¶¿å4501ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥ïー¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÅù¤Î¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥¢·Ð±Ä
³ô¼°¾å¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
Å¹ÊÞ¿ô¡§1,228Å¹ÊÞ¡Ê2025·î12·î31Æü¸½ºß¡Ë
ËÌ³¤Æ»26¡¢ÀÄ¿¹¸©21¡¢´ä¼ê¸©39¡¢µÜ¾ë¸©36¡¢½©ÅÄ¸©40¡¢»³·Á¸©27¡¢Ê¡Åç¸©52¡¢°ñ¾ë¸©46¡¢ÆÊÌÚ¸©39¡¢·²ÇÏ¸©40¡¢ºë¶Ì¸©34¡¢ÀéÍÕ¸©51¡¢ÅìµþÅÔ10¡¢¿ÀÆàÀî¸©8¡¢¿·³ã¸©79¡¢ÉÙ»³¸©25¡¢ÀÐÀî¸©20¡¢Ê¡°æ¸©21¡¢»³Íü¸©20¡¢Ä¹Ìî¸©57¡¢´ôÉì¸©39¡¢ÀÅ²¬¸©22¡¢°¦ÃÎ¸©10¡¢»°½Å¸©48¡¢¼¢²ì¸©28¡¢µþÅÔÉÜ19¡¢ÂçºåÉÜ8¡¢Ê¼¸Ë¸©30¡¢ÆàÎÉ¸©16¡¢ÏÂ²Î»³¸©20¡¢Ä»¼è¸©12¡¢Åçº¬¸©8¡¢²¬»³¸©29¡¢¹Åç¸©22¡¢»³¸ý¸©16¡¢ÆÁÅç¸©17¡¢¹áÀî¸©10¡¢°¦É²¸©11¡¢¹âÃÎ¸©12¡¢Ê¡²¬¸©26¡¢º´²ì¸©15¡¢Ä¹ºê¸©17¡¢·§ËÜ¸©40¡¢ÂçÊ¬¸©15¡¢µÜºê¸©21¡¢¼¯»ùÅç¸©26