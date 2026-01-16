【千葉県柏市】第31回歴史企画展「出山遺跡発掘調査速報展」開催中！

柏市役所

縄文時代、柏市には多くの人々が暮らし、いくつもの大きなムラが存在していたことが、最近の発掘調査によって明らかになってきました。柏市内には、縄文人の暮らしを伝える豊かな自然環境と、それとともに残された遺跡が数多く分布しています。

本企画展では、前回企画展に続く第2弾として、近年大規模な発掘調査が完了した「出山（でやま）遺跡」（柏市大青田周辺）を取り上げます。出山遺跡では、500軒以上の竪穴住居跡が確認されており、柏市内でも1・2位を争う規模の集落が営まれていたことがわかっています。また、縄文土器をはじめとする多くの遺物も出土しています。

現在も続く整理作業の成果から明らかになった最新の調査結果を速報としてご紹介するとともに、柏市が今もっとも”推している”出山遺跡の発掘成果や、出土した縄文土器の魅力を、ぜひこの機会にご覧ください。

「出山遺跡発掘調査速報展」HP :https://www.city.kashiwa.lg.jp/bunka/about_kashiwa/culture/tenji/kyodoshiryotenji/deyama2025.html

開催概要

開催期間

令和8年3月8日（日）まで 午前9時30分～午後5時

開催場所

柏市郷土資料展示室（柏市大島田48番地1）

展示風景

柏市郷土資料展示室について

休館日

月曜日（祝日、振替休日は開館）、年末年始

※展示替えに伴う休館あり

入館料

無料

駐車場

あり（無料）

問い合わせ先

柏市教育委員会生涯学習部文化課 文化財担当

電話：04-7191-7414