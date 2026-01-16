島根県

島根県アンテナショップ「日比谷しまね館」（東京都千代田区有楽町）は島根県江津市のクラフトビールメーカー「石見麦酒」と連携し、現地・江津市での製造体験等を通して、島根を体感する「石見式クラフトビール醸造ツアー」を企画しました。

クラフトビールづくりに興味はあるけれど、時間や資金、設備のことを考えると一歩踏み出せない。そんな声から生まれたのが、石見式という小規模・低コストの醸造スタイルです。このツアーでは、その石見式を生み出した石見麦酒を訪ね、座学だけでなく、醸造所の見学や仕込み体験、オリジナルラベルづくりまでを実際に体験します。さらに、石見式で生まれた複数の醸造所を巡り、石見神楽や海の幸、石見の風景にも触れる2 日間。ゆったり学び、味わい、見て、飲む。石見という土地の魅力をまるごと体感しながら、あなた自身の「次の一歩」を見つけてみませんか。

１．ツアーの概要

期間：２０２６年３月２１日（土）～３月２２日（日）

金額：１３２，０００円（羽田空港～萩・石見空港の往復航空券・ホテル代含む）

主な内容

・ 石見麦酒でのクラフトビール体験プログラム

・ 石見神楽を鑑賞しながらご当地グルメの夕食

・ FARMER’S BREWERY 穂波、高津川リバービアへの訪問 等

２．旅行手配

株式会社コミュニケーションツアーズ（大阪府知事登録旅行業 第2 - 2 0 4 2 号）

３．申込先

下記のサイトからお申し込みください。

https://www.shimanekan.jp/news/9055