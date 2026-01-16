通学スタイルをアップデート！ハニーズの新作「スクールコレクション」登場
株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、新学期に向け「スクールコレクション」をハニーズ公式オンラインショップおよび全国のハニーズ店舗にて発売いたしました。あわせて、2026年1月16日(金)より、特設ページを公開しています。
特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/eschool/
通学スタイルに求められるのは、毎日使える着回しやすさと、学生らしい“ほどよい”トレンド。ハニーズのスクールコレクションは、ベーシックを軸にさりげない今っぽさを取り入れた、実践しやすい“かわいい”通学スタイルを「“優等生っぽ”スタイル」「ガーリースタイル」「スポーティースタイル」「クールスタイル」「カジュアルスタイル」「“韓国っぽ”スタイル」の6つのテーマでご提案します。制服にも私服にも合わせやすいラインアップで、毎日がもっと楽しくなるスクールスタイルをお届けします。
■商品概要
優等生っぽスタイル
ベスト \2,480
シャツ \2,480
スカート \2,980
ネクタイ \980
バッグ \3,480
ソックス \300
ローファー \3,280
ガーリースタイル
カーディガン \2,980
シャツ \2,480
スカート \2,680
リボン \780
バッグ \3,980
ソックス \300
ローファー \3,280
スポーティースタイル
ブルゾン \3,980
シャツ \2,480
スカート \2,980
リボン \780
バッグ \3,480
ソックス \780
ローファー \3,280
クールスタイル
カーディガン \2,980
シャツ \2,980
パンツ \2,980
ネクタイ \980
リュック \3,980
ローファー \3,280
カジュアルスタイル
トレーナー \2,680
シャツ \2,680
スカート \2,680
リュック \3,980
ソックス \300
スニーカー \2,980
韓国っぽスタイル
シャツ \2,680
スカート \2,980
ネクタイ \980
バッグ \2,980
ソックス \480
パンプス \2,980
