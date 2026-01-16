通学スタイルをアップデート！ハニーズの新作「スクールコレクション」登場

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、新学期に向け「スクールコレクション」をハニーズ公式オンラインショップおよび全国のハニーズ店舗にて発売いたしました。あわせて、2026年1月16日(金)より、特設ページを公開しています。

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/eschool/

通学スタイルに求められるのは、毎日使える着回しやすさと、学生らしい“ほどよい”トレンド。ハニーズのスクールコレクションは、ベーシックを軸にさりげない今っぽさを取り入れた、実践しやすい“かわいい”通学スタイルを「“優等生っぽ”スタイル」「ガーリースタイル」「スポーティースタイル」「クールスタイル」「カジュアルスタイル」「“韓国っぽ”スタイル」の6つのテーマでご提案します。制服にも私服にも合わせやすいラインアップで、毎日がもっと楽しくなるスクールスタイルをお届けします。

■商品概要優等生っぽスタイル

ベスト \2,480

シャツ \2,480

スカート \2,980

ネクタイ \980

バッグ \3,480

ソックス \300

ローファー \3,280

ガーリースタイル

カーディガン \2,980

シャツ \2,480

スカート \2,680

リボン \780

バッグ \3,980

ソックス \300

ローファー \3,280

スポーティースタイル

ブルゾン \3,980

シャツ \2,480

スカート \2,980

リボン \780

バッグ \3,480

ソックス \780

ローファー \3,280

クールスタイル

カーディガン \2,980

シャツ \2,980

パンツ \2,980

ネクタイ \980

リュック \3,980

ローファー \3,280

カジュアルスタイル

トレーナー \2,680

シャツ \2,680

スカート \2,680

リュック \3,980

ソックス \300

スニーカー \2,980

韓国っぽスタイル

シャツ \2,680

スカート \2,980

ネクタイ \980

バッグ \2,980

ソックス \480

パンプス \2,980

■Honeys 公式オンラインショップ

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/default.aspx

■Honeys公式アプリ

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/app.aspx

■店舗受け取りサービス

オンラインショップで注文した商品を、全国のお好きな店舗でお受け取り＆お支払いが可能です。外出のついでに受け取れて便利にご利用いただけます。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/store-receipt.aspx

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

＜公式SNS＞

【Instagram】

@honeysofficial：https://www.instagram.com/honeysofficial/

@honeys_petit：https://www.instagram.com/honeys_petit/

【X】https://x.com/echoneys

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@honeysofficial