展示会後の追客、3日後が「即日」に。創業130年の月星食品、マーケティングSaaS「Synergy!」で名刺管理とフォローアップをDXし、開封率60%を達成

シナジーマーケティング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 兼 CEO：奥平 博史、以下当社）は、1895年（明治28年）創業の総合食品メーカー、月星食品株式会社（本社：栃木県足利市、代表：長沼 幹雄、以下 月星食品）の「Synergy!」導入事例を公開しました。

導入の背景：展示会後の名刺情報入力と追客の遅れが深刻な課題に

創業130年の歴史を持つ月星食品では、展示会での新規顧客獲得に注力する一方、獲得した名刺の管理とフォローアップに大きな課題を抱えていました。

- アナログな名刺管理：獲得した名刺はスキャナで一枚ずつ読み取り、会話内容を手入力。読み取り精度も約60%で修正に手間がかかり、現場担当者が疲弊していました。- 追客の遅れによる機会損失：名刺のデータ化と担当者への割り振りに時間がかかり、お客様への最初の連絡が3～4営業日後になることも。お客様の温度感が下がってしまい、商談機会の損失に繋がっていました。- アプローチリストの漏れ：人的リソースの限界から、確度が高いと判断した見込み客しかフォローできず、多くの名刺が活用されないままになっていました。Synergy!導入による成果：追客の「スピード」と「網羅性」を両立

これらの課題に対し、Synergy!のカスタマイズ「名刺OCR（β版）」とメール配信機能を活用することで、展示会後のオペレーションは劇的に改善されました。

- “即日”自動お礼メールで、顧客の熱量を逃さない各営業担当がスマートフォンで名刺を撮影するだけでデータ化が完了。その情報をもとに、展示会当日のうちに自動でお礼メールを配信できるようになりました。これにより、お客様の関心が高い状態でのスピーディーなアプローチが実現し、配信したメールは開封率約60％、クリック率30～40%という高い成果を上げています。- “全員で”情報共有し、アプローチの漏れを撲滅従来は担当者しか閲覧できなかったリストを、営業担当全員でリアルタイムに共有。名刺交換した全てのお客様に漏れなくアプローチすることが可能になり、機会損失を防ぎます。- “誰でも”使える操作性で、質の高いメールを迅速に作成直感的に操作できるデザインエディタにより、専門知識がなくても質の高いメールを短時間で作成可能に。煩雑な作業から解放され、本来注力すべきお客様とのコミュニケーションに時間を割けるようになりました。詳細

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/tsukiboshi/

月星食品株式会社について

会社名：月星食品株式会社

所在地：栃木県足利市錦町77番地

代表取締役：長沼 幹雄

事業内容：ソース・ドレッシング・めんつゆ・その他たれ・パスタソース・スープ・カレー等製造販売

URL：https://www.tsukiboshi-s.co.jp/

シナジーマーケティングは、今後も月星食品様の事業成長に貢献できるよう、デジタルマーケティングの側面から力強く支援してまいります。

マーケティングSaaS Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,500社（※1）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※2）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特徴です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※1）2026年1月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※2）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

