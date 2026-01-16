歯と口から企業の健康経営(R)をサポートするサービス「おくちプラスユー」の導入数が累計200件、利用者数が累計10万人を突破！

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員:竹森 征之）は、2022年7月より企業の健康経営を支援するオーラルヘルスケアサービス「おくちプラスユー」を提供しております。この度、2025年12月に本サービスの導入数が累計200件、利用者数が累計10万人を突破しましたので、お知らせいたします。当社は今後も、歯と口の健康の実現を通じて人々のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上に貢献すべく、サービス内容の充実と提供チャネルの拡大に取り組んでまいります。

＊ 「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です

１．サービス導入数が累計200件、利用者数が累計10万人を突破

2022年7月より、当社は従業員の歯と口の健康を通じて豊かな毎日を実現する健康経営支援サービス「おくちプラスユー」の提供を開始しました。セミナーや唾液検査、eラーニング動画など多彩なプログラムをご用意し、健康経営に取り組まれている企業のみなさまを中心にご活用いただいた結果、2025年12月に導入数が累計200件、利用者数が累計10万人を突破しました。

２．導入数200件突破の背景

口腔健康は心身の健康の維持・増進に直結しており、特にむし歯や歯周病予防を中心とした口腔衛生ケアは欠かせません。歯周病などの口腔疾患は世界で約35億人が罹患していると言われ、その多くは予防可能であることから、2023年にはWHO（世界保健機関）が「口腔健康に関する世界戦略および行動計画2023-2030」を策定しました(※1)。日本においても、政府が2022年にまとめた「骨太の方針」において「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）」を盛り込み、2025年には具体的な取り組みを示しています(※2)。その推進策の一環として、職域等での口腔スクリーニング事業の実施が予定されています(※3)。こうした社会的な追い風を受け、当社が2022年に「おくちプラスユー」を開始した頃と比較して、2025年12月時点ではお問い合わせ件数が約5倍、導入数は約10倍へと増加しました。また、健康経営に取り組む企業だけでなく、健康保険組合や自治体にも同サービスの導入が広がっており、今後もさらなる拡大が見込まれます。

※1 口腔保健に関するグローバル戦略と行動計画 2023-2030

https://japan-who.or.jp/news-releases/2406-5/

※2 経済財政運営と改革の基本方針2025

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001505995.pdf#page=9

※3 生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業 p80参照

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/dl/01-02.pdf

３．「おくちプラスユー」サービス概要

当サービスは企業の従業員のオーラルヘルスケアの意識向上だけでなく、実践までをトータルでサポートし、習慣化へ繋げる内容となっています。現在、下記のメニューとハブラシなどのセルフケアアイテムを提供しています。

４．今後について

当社は、これからも企業の健康経営をはじめ、健康保険組合や自治体への展開を視野に入れたサービスの開発を加速させ、より多くの人々の歯と口の健康増進、ひいてはQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に貢献してまいります。

▼「おくちプラスユー」のサービス詳細や導入事例はこちら

https://go-lion.jp/Oral-kenkou055

【関連情報】

・ライオン統合レポート「オーラルヘルスケアの成長加速」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf#page=20

・2022年8月発表資料：法人向けウェルビーイングサポートサービス『おくちプラスユー』開始 お口から従業員の健康増進を支援

https://doc.lion.co.jp/uploads/tmg_block_page_image/file/8253/20220808c.pdf