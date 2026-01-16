熊本市主催の移住イベント「熊本はどう？フェス」を1月25日（日）に東京有楽町駅前広場にて開催します！
熊本市（市長：大西一史）は、熊本市移住情報サイト「熊本はどう？」のリニューアルを記念して、2026年１月25日(日)に東京有楽町駅前広場で「熊本はどう？フェス」を開催致します。
【URL】https://kumamotodo.jp/event/kumamotodo_fes20260125
イベント詳細【体験プログラム】
リニューアルしたサイトコンテンツを体験して、熊本のお土産をゲットしてください。
■STEP１. 熊本でどう暮らす？
「熊本はどう？」サイトのトップページにある「熊本でどう暮らす？」の３つのタグ（移住後の家族形態、移住のこだわりポイント、好きな景色）を選ぶとあなたにおすすめの地域の記事が紹介されます。
■STEP２. 熊本のいろどり写真展
「熊本のいろどり」では、“＃くまいろ”をつけてInstagramに投稿された写真で熊本市の様々なシーンを紹介しています。
キャンペーン期間に応募された作品のうち20作品を展示しています。
20作品の中からあなたが好きな作品に投票してください。皆さんの投票で優秀作品が決まります！
■ガラポン抽選
STEP１.、STEP２.を体験すると熊本のお土産セットなどが当たるガラポン抽選に参加できます。
【熊本市のことを聞いてみよう！】
熊本市移住サポートデスクの移住支援員、就職支援員とお話ししませんか？
移住相談コーナーでは、熊本市の移住支援に関するご案内や移住や就職に関するご質問にお応えします。
漠然としたご相談も大歓迎です！
【ステージプログラム】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/47922/table/224_1_c3446b2b37a46115aa60e6e74b4a4181.jpg?v=202601160222 ]
※内容は変更になる場合があります。
登壇者紹介トークゲスト スザンヌ
熊本市へ移住して10年。タレント、母、大学生と「3足のわらじ」を履くスザンヌさんが、
熊本市を拠点に生活している理由や生きがいについてアレコレ語りながら、熊本市の
魅力を存分に発信します。
スザンヌ
司会 上田アニ
熊本市を拠点に活躍するローカルタレント、MC、ラジオパーソナリティ。
くりぃむしちゅーの上田晋也の実兄。
実業家として映像制作プロダクションの代表取締役を務める。
上田アニ
熊本市親善大使 音楽家 寺嶋民哉と二胡演奏者・野沢香苗
熊本市親善大使の音楽家寺嶋民哉さんと二胡演奏者・野沢香苗さんのスペシャルライブをお楽しみください。
■熊本市親善大使 寺嶋民哉
1958年熊本市生まれ。日本音楽著作権協会会員。日本作編曲家協会理事。
代表作に映画「半落ち」（日本アカデミー賞優秀音楽賞受賞）、スタジオジブリ作品「ゲド戦記」等多数。
寺嶋民哉・野沢香苗
実施概要
イベント名：熊本はどう？フェス
開催日時：2026年1月25日（日）11：00～17：00
※体験プログラムは11：00～16：00
場所：東京 有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2-7-1）
参加費：無料
主催：熊本市
【お客様からのお問い合わせ先】
綜合企画株式会社（事業受託会社）
TEL：096-346-1711（平日9：00～18：00）
e-mail：ijyuu@sohgo-k.co.jp
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
熊本市役所 経済観光局 産業部 雇用対策課
TEL：096-328-2377（平日8：30～17：15）
e-mail：koyoutaisaku@city.kumamoto.lg.jp