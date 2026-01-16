【2026年最新】チンチラの名前ランキングを発表！総合1位は「オモチ」

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIプリズム少額短期保険株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：遠藤 匡、以下「SBIプリズム少短」）は、1月18日の「愛するチンチラの日」にちなんで、2025年1月～2025年12月に新規のご契約をいただいた件数をもとに算出した、チンチラの名前ランキングを発表いたします。

これからチンチラを迎える方で、「どんな名前にしようかな？」と迷った際は、ぜひこのランキングを参考にしてみてください。

うちの子にぴったりの名前をつけて、より豊かなペットライフを楽しんでください！

■2025年新規契約ランキング（2025年1月～12月）

2025年新規契約ランキングでは、「オモチ」が1位に輝きました！

2位は「ダイフク」「チロル」、3位は「マル」と白くて丸い姿を連想させる「和菓子系」が上位を占めました。

■通算ランキング（2025年12月31日時点の全契約者）

【性別ランキング】

新規契約だけでなく、すでに契約されている子たちも含めた通算ランキングでも、「オモチ」「ダイフク」のツートップは揺るぎませんでした。

男の子では「コテツ」や「ゴマ」など和風な名前が目立つのに対し、女の子では「ルナ」や「チロル」など、少し洋風で可愛らしい響きの名前もランクインする傾向にありました。

■名前の付け方～チンチラの名前付けに役立つヒント～

ペットの名前の付け方は様々ですが、毛色や見た目からイメージされる食べ物やスイーツなど響きがかわいい名前をつけたりすることが多いようです。また、名前が長すぎると飼い主も呼びにくく、ペットも名前を覚えにくく混乱してしまうので、2～3文字程度の短い名前にしてあげましょう。

小動物人気ランキングはこちら(https://www.sbiprism.co.jp/ranking/2025/ranking.html)

ハムスターの名前ランキングはこちら(https://www.sbiprism.co.jp/category/news/373_20258610024.html)

当社は、「すべての愛する家族との毎日に寄り添い、彩り豊かな生活を想像する」というビジョンのもと、ペットを家族としている方々の幸福をサポートし大切なひとときを過ごすことが出来るよう、社員が一丸となって知恵を絞り、お客さまのニーズやご意向に応える適正な商品・サービスを提供してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBIプリズム少額短期保険株式会社 経営企画部

TEL：03-6327-8790

E-mail：keieikikaku@sbiprism.co.jp