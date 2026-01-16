エピジェネティクス研究に着目。クレ・ド・ポー ボーテ新美白美容液「セラムエクラS II」誕生　2026年2月21日（土）発売

株式会社資生堂クレ・ド・ポー ボーテ セラムエクラS II

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、シミが発生する根本原因に着目し、メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ薬用美白美容液と美白マスク【全3品・参考小売価格36,300円～41,800円（税込）】を、2026年2月21日（土）より全国一斉発売します。

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

*美白は、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐことです。

◆ エピジェネティクス（後成遺伝学）研究に着目。七色に輝く海藻を含むルミナスアルゲエキスGL※1（保湿）と、深海で神秘の生命力を持つエキスなどを含むシーファーメントブライトナー※2（保湿） を配合しています。

◆ 美白有効成分アクティブ4MSK※3配合。さらに、フリュイドアブソープションF.A.S.T.テクノロジー搭載により、肌内部に滞ることなくアクティブ4MSK が浸透※4し、美白成分の力を存分に引き出します。

◆ 先進のフューチャースカルプトテクノロジーを搭載。独自成分ゴールデンボタニカルエクストラクト※5（ハリ保湿）により、未来の肌までも美しく守り続けます。

※1 シストセイラタマリシホリアエキス、グリセリン

※2 アルテロモナス発酵エキス、グリセリン

※3 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※4 角層まで

※5 スイカズラ花エキス、ベニバナ花エキス、ミシマサイコ根エキス、グリセリン

《発売背景》

クレ・ド・ポー ボーテは、最高峰のグローバルラグジュアリーブランドとして、1982年に誕生しました。「Unlock the power of your radiance -鍵はあき、輝きが解き放たれる。-」をブランドメッセージとし、世界中の女性たちの輝きを解き放つことを信条としています。

皮ふ科学研究においても、常に肌のポジティブな側面に向き合い、肌悩みをいかに対応するかということに焦点をおく以前に、肌が本来もつ良い働きに着目し、肌をより輝かせるという考え方を見出しました。

その考えのもと、先端研究 ”エピジェネティクス（後成遺伝学）”に着目。2022年にセラムエクラS・ソワンマスクエクラSを発売しました。そして、2026年2月、セラムエクラS II・ソワンマスクエクラS IIを発売いたします。

《エピジェネティクス研究》

エピジェネティクス（後成遺伝学）とは、紫外線や乾燥、生活習慣などの環境要因によって、DNA情報が後天的に変化するメカニズムを研究する分野です。同じ遺伝子や遺伝子情報を持つ一卵性双生児であっても、環境の違いにより肌の質感や色、形が変化することが確認されています。これは、遺伝子そのものが変化しなくても、外部環境の影響によって遺伝子の発現が変わり、個々の特徴が異なることを示しています。この研究は、美容や医療、健康など幅広い分野で注目を集めています。

《フリュイドアブソープションF.A.S.T.テクノロジー》

肌内部に滞ることなくアクティブ4MSK※3が浸透※4し、美白成分の力を存分に引き出す資生堂の独自技術です。

4MSKは、肌にメラニンが溜まる前に多面的にアプローチ。メラニン生成の引き金となる、酵素チロシナーゼの働きを複数ステップでブロックし、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白有効成分です。

【商品概要】＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ セラムエクラS II

（医薬部外品）

美白美容液

40mL

38,000円

（税込41,800円）

レフィル

40mL

34,000円

（税込37,400円）

■商品特長

濃密なうるおいで肌を満たし、輝きのある肌へと導く

美白ケア*1＆エイジングケア*2美容液。

メラニン生成を抑え、シミ、そばかすを防ぎながら、乾燥による小ジワの

目立ちやハリのなさなどのエイジングサインにまでアプローチ。

明るさと肌本来の若わかしい輝きに満ちた肌へ導きます。

*1 メラニン生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐお手入れ

*2 年齢に応じたうるおいによるお手入れ

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は若わかしい印象を保つために、時の流れと肌の変化に関する科学的な研究を続け、10年を超える歳月をかけて先進のフューチャースカルプトテクノロジーを開発しました。このテクノロジーは、独自成分ゴールデンボタニカルエクストラクト*3 （ハリ保湿）によってサポートされています。まだ見えない肌の変化の兆しに着目し、未来の肌までも美しく守り続けます。

*3スイカズラ花エキス、ベニバナ花エキス、ミシマサイコ根エキス、グリセリン

卓越した手応え

○メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

○乾燥してくすんだ印象の肌にうるおいを与え、若わかしい輝きを放つ肌へと導きます。

○贅沢な保湿感が長時間持続します。

○乾燥による小ジワを目立たなくする※とともに、肌にハリや弾力を与えます。

※効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○エピジェネティクス（後成遺伝学）研究に着目。あらゆる生命の起源である海洋由来の、七色に輝く海藻を含むルミナスアルゲエキスGL*4（保湿）と、深海で神秘の生命力を持つエキスなどを含むシーファーメントブライトナー*5（保湿） を配合。肌をうるおいで満たし、乾燥によるくすみ印象を防ぎます。

○美白有効成分、アクティブ4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウム塩）が、肌にメラニンが溜まる前に多面的にアプローチ。メラニン生成の引き金となる、酵素チロシナーゼの働きを複数ステップでブロックし、効果的にメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

○フリュイドアブソープションF.A.S.T.テクノロジー搭載。肌内部に滞ることなくアクティブ4MSK が浸透*6し、美白成分の力を存分に引き出します。

*4 シストセイラタマリシホリアエキス、グリセリン

*5 アルテロモナス発酵エキス、グリセリン

*6 角層まで

肌に応える歓び

○濃厚でこくのあるリッチなテクスチャーが、まるでシルクのようになめらかにのび、べたつきなく肌になじんで優雅なスキンケア体験をもたらします。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用方法＞

● 朝と夜、化粧水で肌をととのえたあと、手のひらにディスペンサー2回押し分をとり、気になる部分を中心に、顔全体にていねいになじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ ソワンマスクエクラS II

（6セット入）

36,300円

（税抜33,000円）

クレ・ド・ポー ボーテ エクスフォリアンエクラS II

〈マスク前用ジェル洗顔料〉

5g×6包

クレ・ド・ポー ボーテ マスクエクラS II （上用）

（医薬部外品）

シートマスク

19mL×6包

クレ・ド・ポー ボーテ マスクエクラS II （下用）

（医薬部外品）

シートマスク

19g×6包

■商品特長

うるおいを与え、乾燥によるくすみ印象を防ぎ、輝きのある肌へと導く

美白ケア*1＆エイジングケア*2。

温感ジェル洗顔料エクスフォリアンエクラSで肌をほぐすように

汚れや不要な角層を取り除き、マスクエクラSに贅沢に含まれたうるおいや

美白有効成分の肌への働きをサポートします。

集中スペシャルケアで、均一で輝きのある、透明感とつやに満ちた明るい肌へ

瞬時に導きます。

*1 メラニン生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐお手入れ

*2 年齢に応じたうるおいによるお手入れ

クレ・ド・ポー ボーテ研究所は若わかしい印象を保つために、時の流れと肌の変化に関する科学的な研究を続け、10年を超える歳月をかけて先進のフューチャースカルプトテクノロジーを開発しました。このテクノロジーは、独自成分ゴールデンボタニカルエクストラクト*3（ハリ保湿）によってサポートされています。まだ見えない肌の変化の兆しに着目し、未来の肌までも美しく守り続けます。

*3スイカズラ花エキス、ベニバナ花エキス、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（マスクエクラS 上用・下用に配合）

卓越した手応え

（マスクエクラS（上用）（下用）のご使用で得られる効果です）

○メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぎます。

○うるおいを与えて、乾燥によるくすみ印象を防ぎます。

○マスクをはがした瞬間、透明感のあるみずみずしい輝きを放つ肌へと導きます。

○贅沢な保湿感が長時間持続します。

○乾燥による小じわを目立たなくする※とともに、肌にハリや弾力を与えます。

※効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○不要な角質、毛穴の目立ち、乾燥による肌トラブルなど、明るさを阻害する要因に着目。

エクスフォリアンエクラS＜マスク前用ジェル洗顔料＞

○自然由来成分とエクスフォリエイト成分*4を含むジェルが、肌の不要な汚れを取り除き、うるおいを守りながら洗い上げることで、次に使用するシートマスクのために肌状態を整えます。

マスクエクラS（上用）・（下用）（医薬部外品）シートマスク

○エピジェネティクス（後成遺伝学）研究に着目。あらゆる生命の起源である海洋由来の、七色に輝く海藻を含むルミナスアルゲエキスGL*5（保湿）と、深海で神秘の生命力を持つエキスなどを含むシーファーメントブライトナー*6（保湿）を配合。肌をうるおいで満たし、乾燥によるくすみ印象を防ぎます。

○美白有効成分、4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウム塩）配合。メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

*4イソステアリン酸PEG-20グリセリル（洗浄成分）

*5 シストセイラタマリシホリアエキス、グリセリン

*6 アルテロモナス発酵エキス、グリセリン

肌に応える歓び

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

エクスフォリアンエクラS＜マスク前用ジェル洗顔料＞

○ゴールドのジェルが肌に密着し、マイルドな温感で肌をほぐすようにマッサージしながら肌をやわらげます。

マスクエクラS（上用）・（下用）（医薬部外品）シートマスク

○高粘度エッセンスを含んだフィット感の高いシートマスクが肌を包み込みます。

＜ご使用頻度＞

● 朝または夜、週1～2回を目安にお使いください。

＜ご使用方法＞

1．エクスフォリアンエクラS

マスクエクラS（上用・下用）をお使いいただく前に、普段の洗顔料に置き換えてお使いください。（夜はメイク落としの後にお使いください。）

● 顔や手をぬらさずにお使いください。

● 手のひらに全量をとり、顔の5か所に置き、指全体を使って顔全体に広げます。（イラスト(1)(2)）

● 目の中に入らないよう、やさしくていねいにのばし、ほおや額などの広い部分に大きく円を描くように指全体を使ってなじませます。小鼻など細かい部分は、指先で丁寧に行います。（イラスト(3)）

● その後、ぬるま湯で十分に洗い流し、乾いたタオルで水気を拭き取ります。

2．マスクエクラS （上用・下用）

＜ご使用方法＞

● エクスフォリアンエクラSを使用した後にお使いください。

● 顔や手をぬらさずにお使いください。

● マスクは上用と下用に分かれています。乾いた手でマスクエクラS（上用・下用）の袋を1度に開封します。

● 下用のマスクを袋から取り出し、そっと広げて両端を持ち、口の位置を合わせます。フェースラインに沿って、こめかみに向かってフィットさせます。（イラスト(4)）

● 次に、上用のマスクを袋から取り出し、そっと広げ、目もとの部分を外側にたおしてから両端を持ちます。目の位置に合わせ、額、目の下と軽く押さえ、鼻の部分にすきまができないようにフィットさせます。最後にまぶたの部分のシートをフィットさせます。（イラスト(5)）

● 顔全体を手のひらでおさえ、マスクを密着させます。（イラスト(6)）

● 約10分後にマスクをはがし、肌に残ったエッセンスをそれぞれやさしくなじませます。

■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=tru16

■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X https://x.com/cledepeau_japan