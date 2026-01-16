「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル2025」観戦券ペア(1組2名様分)プレゼントキャンペーン！！
株式会社カプコン
カプコンストアトーキョーで、1月24日(土)、25日(日)の2日間、1月31日(土)パシフィコ横浜で開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル2025」のペアチケット(1組2名様分)を抽選で4組にプレゼントするキャンペーンを開催します！
■キャンペーン開催概要
【開催日】 2026年1月24日(土)～1月25日(日)
【参加条件】2000円(税込)以上ご購入で1回抽選
【賞品】 「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル2025」
観戦券ペアチケット(1組2名様分)×4組
■キャンペーン対象店舗
・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)
【注意事項】
※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたり様々な制限を設けさせていただく場合がございます。
※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。
※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。
※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。
