大阪王将監修『ふわっとたまごの天津炒飯』と『五目あんかけ焼そば』が全国のファミリーマートに今年も登場！

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社イートアンドフーズ（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：仲田浩康）は、株式会社ファミリーマート（本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介）とコラボレーションした『大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯』と『大阪王将監修 五目あんかけ焼そば』を、2026年1月より全国のファミリーマート約16,400店にて順次発売いたします。

『大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯』は、2025年1月の新発売時、初週売上No.１になった商品です。このたび、大阪王将の天津飯の「たまごの厚み」と「ふわっとした食感」をさらに追求、たまごの量を増やし厚みをアップさせて、帰ってきました。醤油ベースのお店の餡の味、香ばしいチャーハンとのコンビネーションで、2026年1月20日(火)から発売です。

『大阪王将監修 五目あんかけ焼そば』は、醤油とオイスターソースをベースに魚介やお肉の旨みを効かせた大阪王将特製だれを使用。具材は彩り豊かに、海老、豚肉、白菜、玉ねぎ、人参、たけのこ、木耳、ほうれん草の8種類をトッピング。2026年1月27日(火)から発売です。

どちらも、「大阪王将」で培ったノウハウを活かし、ファミリーマートとのコラボレーションにより開発した商品です。お店のような本格的な味わいをお楽しみいただけます。

商品名：大阪王将監修ふわっとたまごの天津炒飯

販売価格：645円（税込）

発売日：2026年1月20日(火)

販売店舗：全国のファミリーマート

※店舗によっては取扱いのない場合がございます

商品名：大阪王将監修 五目あんかけ焼そば

販売価格：646円（税込）

発売日：2026年1月27日(火)

販売店舗：全国のファミリーマート

※店舗によっては取扱いのない場合がございます

■株式会社イートアンドフーズについて

「大阪王将」の味を、最先端の冷凍食品技術でご家庭へお届けしています。厳選された原材料を徹底した管理体制の下で製造された商品は、お子様からご高齢の方まで安心してお召し上がりいただけます。毎日の食事を彩り豊かにプロデュース。食シーンに新しい価値を生み出し続けます。

イートアンドフーズ 商品紹介ページ：https://www.eat-and.jp/products/

■大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎え、「めっちゃええやん！」をキーワードに、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう「この街の味」として、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/