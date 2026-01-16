春が来たら絶対行きたい絶景の名所100選を収録。『絶景の桜日和2026』大洋図書より1/16（金）発売！

株式会社大洋図書

本商材は、日本全国の「桜絶景」を一足早く取りそろえた一冊となります。

【毎年 見ごたえのある満開が期待できる定番スポット】から、【ひそかに人気が集まっている話題の絶景スポット】、【個人的に独り占めしたい あまり教えたくない穴場スポット】などを、全国の桜ツウの皆さんの情報を元にセレクトいたしました。

春への期待を込めて、いち早く満開の桜絶景をお楽しみください。

【本書の構成】

■満開の桜に待ち焦がれて──絶景桜の誘い７選

花見山公園（福島・福島市）

六道の堤（長野・伊那市）

積善山三千本桜（愛媛・上島町）

屏風岩公苑（奈良・宇陀市）

弘法山公園（神奈川・秦野市）

幸手権現堂桜堤（埼玉・幸手市）

岡城跡（大分・竹田市）

■桜に彩られる名城11選

松江城（島根・松江市）、彦根城（滋賀・彦根市）、犬山城（愛知・犬山市）、丸岡城（福井・坂井市）、松本城（長野・松本市）、駿府城（静岡・静岡市）、篠山城（兵庫・丹波篠山市）、宇和島城（愛媛・宇和島市）、萩城（山口・萩市）、米子城（鳥取・米子市）、盛岡城（岩手・盛岡市）

■北海道・東北の桜絶景11選

弘前公園／五稜郭公園／北上市立公園 展勝地／角館武家屋敷通り／桜峠／船岡城址公園／白石川堤一目千本桜／三春滝桜／松前公園（松前城跡）／霞城公園／鶴ヶ城城址公園

コラム ツアーズ“サクラサク”～東北の桜

■関東の桜絶景 11選

千鳥ヶ淵緑道／上野恩賜公園／赤城南面千本桜／小田原城址公園／熊谷桜堤／隅田公園／さきたま古墳公園／桜山公園／三渓園／大宮公園／太平山 県立自然公園

コラム 全国標本木案内

■北陸・中部の桜絶景 14選

高遠城址公園／あさひ舟川 春の四重奏／五条川桜並木／小諸城址 懐古園／金沢城公園／桜仙峡（陸郷山桜）／高田城址公園／名古屋城／足羽川桜並木／新倉山浅間公園／新境川堤 百十郎桜／高岡古城公園／淡墨公園／舞鶴城公園

コラム ツアーズ“サクラサク”～能登の桜

■近畿の桜絶景 13選

吉野山／姫路城／醍醐寺／龍野公園（龍野城跡）／三多気の桜／円山公園／壷阪寺／大和群山城跡／紀三井寺／大阪城公園／又兵衛桜／夙川公園／豊公園（長浜城）

コラム “ソロ桜”を愛でる

■中国・四国の桜絶景 12選

宮島／紫雲出山／鶴山公園（津山城跡）／千光寺公園／久松公園（鳥取城址）／開山公園／錦帯橋／斐伊川堤防桜並木／青ノ山／岡山後楽園／城山公園（松山城）／醍醐桜

コラム 桜カレンダー

■九州・沖縄の桜絶景 12選

花立公園／忠元公園／小城公園／今帰仁城跡／母智丘公園／溪石園／大村公園／不動尊一心寺／菊池公園／名護城公園／舞鶴公園／水俣市チェリーライン

コラム ツアーズ“サクラサク”～熊本城の桜

■巻末グラフ 夜桜絶景～花の宵

●概要

書名：『絶景の桜日和２０２６』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年1月16日（金）

価格：1,210円（税込）

判型：A4（210×297mm）

仕様：総96頁／オールカラー

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/hobby/id005638/