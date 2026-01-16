弘前城初開催！「弘前城雪燈籠まつり」にて「チャンバラ合戦　～弘前城 冬の陣～」200名の侍（参加者）を募集／26年2月11日（水・祝）

株式会社IKUSA

あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2026年2月11日（水・祝）に、弘前城雪燈籠まつり運営委員会主催のイベント「弘前城雪燈籠まつり」にて「チャンバラ合戦 ～弘前城 冬の陣～」を企画運営します。

チャンバラ合戦とは、当たっても痛くないスポンジ製の刀を持ち、もう片方の腕についた「命」と呼ばれるボールを落とし合う、子供から大人まで楽しめるアクティビティです。

青森県では、コロナ禍後初開催のチャンバラ合戦となります。

詳細を見る :https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_winter_yukiチャンバラ合戦 ～弘前城 冬の陣～ 概要

開催日時：2026年2月11日（水・祝）

第一部 11:00～12:00

第二部 13:00～14:00

開催場所：弘前公園 レクリエーション広場

受付場所：弘前公園 レクリエーション広場

（〒036-8356 青森県弘前市下白銀町）

受付時間：10:00から受付スタート

※当日受付は定員になり次第終了となります。

※事前申し込みされた場合でも、必ず開始15分前までに受付にお越しください。

15分前までに受付されない場合は、自動的にキャンセルとなる場合がございます。

参加費 ：無料

対象年齢：5歳以上～

申し込み：下記ページ（Peatix）にて事前予約をお願いします。

https://peatix.com/event/4769495

イベント当日は予約が確認できるページをご用意いただき、受付までお越しください。

定員 ：各回100名

持ち物 ：滑りづらく動きやすい靴（けがの可能性がないもの）

主催 ：弘前城雪燈籠まつり運営委員会

チャンバラ合戦企画：株式会社IKUSA

お問い合せ先：株式会社IKUSA

TEL：03-5960-5193（受付時間：午前10時～午後6時）

今後の展望

「チャンバラ合戦(R)」はNPO法人ゼロワンが2011年に考案して以来、各自治体と連携しながら大阪城、松江城など西日本を中心に展開。その後は名古屋城や練馬区などの全国の自治体に展開し、さらに大型商業施設やテーマパークといった企業様にもご実施いただいています。

今後もIKUSAは、関連団体、行政機関等との連携を強化しながら「チャンバラ合戦」の普及を図り、地域の歴史・名跡の再認知と企業PRや集客に貢献します。

チャンバラ合戦

当たっても痛くないスポンジの刀を持ち、腕に命（カラーボール）を取り付けて大人数で戦う、まさに戦国時代の戦いを想起させるような体験型アクティビティです。

初めまして同士でもコミュニケーションの壁を打ち壊す一体感が生まれ、勝利も敗北も楽しい「最高の共有体験」を味わうことができます。また、合戦を通してその土地や人物の歴史に興味をもつきっかけにもなります。

老若男女、運動神経に左右されず誰でもお楽しみいただけます。

全国各地で年間150イベント、累計10万人以上が参加している大人気合戦イベントです。



「チャンバラ合戦」公式サイト：https://tyanbara.org/

※「チャンバラ合戦(R)」は、あそびで社会課題の解決を支援する株式会社IKUSAの登録商標です。

チャンバラ合戦のルール 一例全滅戦

全滅戦は、とにかく敵軍を全滅させれば勝ちです。敵の命を斬って斬って、斬りまくりましょう！

大将戦

大将戦は、自軍の大将の命がなくなった時点で終了です。自軍大将の命を守りながら敵軍大将の命を取りましょう！

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



