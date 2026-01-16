Sansan、主要なIRサイト評価機関3社から高評価を獲得

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社（東証プライム上場：証券コード4443）は、当社IRサイトが、国内の3つの主要なIRサイト評価機関によるランキングおよびアワードにおいて、高い評価を獲得したことをお知らせします。

日興アイ・アール株式会社の「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」では「総合部門 最優秀サイト」に選定されたほか、大和インベスター・リレーションズ株式会社の「大和インターネットIR表彰2025」において「優良賞」、株式会社ブロードバンドセキュリティ（Gomezコンサルティング）「Gomez IRサイトランキング」では「銀賞」を受賞しました。

Sansan株式会社IRサイト：https://ir.corp-sansan.com/ja/ir.html

■日興アイ・アール「全上場企業ホームページ充実度ランキング」について

日興アイ・アール株式会社が実施する「全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、全上場企業を対象に、企業ホームページにおける情報開示の充実度を調査・評価するものです。「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点から設定された客観的な評価項目に基づき、毎年、法改正や市場環境、ウェブ技術の動向などを踏まえて評価項目の見直しが行われています。

2025年度の調査において、SansanのIRサイトは、これらの評価軸において総合的に高い評価を受け、「総合部門 最優秀サイト」に選定されました。

URL：https://x.gd/3UEKS

■大和インターネットIR表彰2025について

大和インベスター・リレーションズ株式会社が主催する「大和インターネットIR表彰」は、上場企業のIRサイトを独自の基準で評価・採点し、情報開示および投資家とのコミュニケーション活動において有効に活用されているIRサイトを表彰するものです。

2025年の評価では、統合報告の進展や近年のIRサイトのトレンドなどを踏まえ、採点項目の見直しが行われました。その中で、SansanのIRサイトは「優良賞」に選定されました。

URL：https://www.daiwair.co.jp/news/internet_IR2025.html

■Gomez IRサイトランキングについて

株式会社ブロードバンドセキュリティ（Gomezコンサルティング）が実施する「Gomez IRサイトランキング」は、国内上場企業のIRサイトを対象に、「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」などの複数のカテゴリから評価を行い、総合的に優れたIRサイトを選定するランキングです。

2025年の評価では、一定の基準を満たした企業の中から、総合得点に応じて金賞・銀賞・銅賞が選定されており、SansanのIRサイトは「銀賞」を受賞しました。

URL：https://www.gomez.co.jp/ranking/ir/

■今回の評価を踏まえた当社の取り組みについて

これらの評価はそれぞれ独自の指標に基づくものですが、IRサイトの利便性や情報開示の透明性・充実度などを評価している点が共通しています。当社は、IRサイトを投資家をはじめとするさまざまなステークホルダーとの重要なコミュニケーション基盤の一つと位置付け、開示情報の充実や利便性の向上などに継続的に取り組んできました。こうした取り組みが、今回の第三者評価の獲得につながったと考えています。

当社は、IRサイトを株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとの重要なコミュニケーション基盤の一つと位置付け、開示情報の充実や利便性の向上などに取り組んできました。今後も積極的な情報発信をはじめとした、企業価値の向上に資するIR活動を継続していきます。

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/