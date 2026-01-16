【横浜市・公募】「Green×Housing Project　あゆみが丘」 第１段階公募（マスタープラン等）を開始します

横浜市

横浜市と横浜市住宅供給公社では、脱炭素社会及び循環型社会の実現に向けた取組として、横浜市都筑区あゆみが丘９番地の市有地を活用し、「省エネ性能のより高い住宅」のモデル街区整備事業「Green×Housing Project あゆみが丘」を推進しています。

このたび、横浜市住宅供給公社がマスタープランの策定及びモデルハウス等の設計・施工等を担う業者を選定するため、第１段階公募を開始します。

脱炭素社会及び循環型社会の実現をリードする、先進的な住宅地整備に取り組んでいただける事業者からの提案を幅広く募集します。

案内図

１ 公募の概要（主催：横浜市住宅供給公社）

(１)事業のコンセプト

＜コンセプト１＞脱炭素社会・循環型社会の実現を目指す住宅街区の整備

＜コンセプト２＞身近な体験を通じた普及啓発及び新たなライフスタイルの実験的取組

＜コンセプト３＞地域・多世代コミュニティ形成、子育て世代の流入促進

＜コンセプト４＞地域防災機能の更なる向上

(２)公募する事業者

マスターアーキテクト、建築工事施工者、造成設計者及び造成工事施工者の構成員のほか、エネルギー関連企業・コミュニティ形成事業者等の協力者から成るグループ等

(３)公募する事業者の主な役割

ア マスタープランの策定

イ 計画対象地を３分割したエリアの内、第１エリアの住宅（モデルハウス１棟と賃貸長屋１棟を含む）の設計及び施工

ウ マスタープランに基づく宅地造成・インフラ工事及び共用部（広場・通路・植栽等）の設計及び施工

エ 広場の設計及び管理・運営に関する周辺住民参加によるワークショップの実施

オ 完成後の普及啓発の取組 等

(４)提案を求める主な内容

ア マスタープラン

コンセプト/ランドスケープデザイン/全体配置計画/エネルギー供給手法等の提案/グリーンインフラの活用提案/ライフサイクルCO2の削減提案/再生建材等の活用/地域防災に資する機能を有した広場の計画等

イ 脱炭素社会実現に向けた実証実験・普及啓発に関する企画提案（まちびらきから2年間）

ウ コミュニティ形成に関する提案

エ 景観・設計ガイドライン

オ モデルハウス（一戸建ての住宅）1棟と賃貸長屋1棟（2戸以内）の計画

カ 費用に関する事項

【公募スケジュール】

1月13日(火) 募集要項の公表

1月30日（金）まで 参加登録受付、公募資料配布

1月20日(火)～30日(金) 質疑受付

2月17日(火)まで 質疑回答

5月15日(金) 提案書受付

6月中旬 1次審査（書類審査）、1次審査通過者通知

6月下旬 2次審査（プレゼンテーション審査）

7月上旬 選考結果の通知及び公表

2 「Green×Housing Project あゆみが丘」について

横浜市都筑区あゆみが丘の市有地（町内会館敷地を除く）を横浜市住宅供給公社に50年以上の一般定期借地権設定契として貸し付け、公社が「省エネ性能のより高い住宅」のモデル街区を整備します。住宅の性能は、高断熱・高気密で、太陽光発電設備及び蓄電池等の設置や体験棟（モデルハウス）の整備を予定しています。

建設する住宅は、公社が入居者に対し一般定期転借地権付住宅等として販売します。なお、事業対象地内に整備予定の町内会館については、別途町内会が建設を行う予定です。

整備イメージ事業スキーム