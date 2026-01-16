「ヤナセ横浜港北支店」（メルセデス・ベンツ港北）をリニューアルオープン

株式会社ヤナセ

株式会社ヤナセ（社長:森田 考則）は、ヤナセとして神奈川エリア２拠点目となる最新のメルセデス・ベンツ ショウルームCI、「MAR20X（エムエーアール・トゥエンティ・エックス）」を採用した「ヤナセ横浜港北支店」（メルセデス・ベンツ港北）の営業を1月16日（金）に開始します。

当社は1991年3 月、本支店の前身となる「横浜支店 港北営業所」をこの地に開設。現在は、神奈川・静岡エリアの本部機能も備えた旗艦拠点として営業しています。

大型ビジョンを配置するなど最新設備が整ったショウルームは、新車9台を展示。納車説明を行う「ハンドオーバー」も有しています。また、29ベイと検査ラインから成るサービスワークショップは、最新の設備で整備品質を高めお客さまに安心で快適なカーライフをサポートいたします。

ヤナセが神奈川エリアで展開するメルセデス・ベンツ新車販売店は9拠点です。今後もネットワークの充実を図り、メルセデス・ベンツの購入を検討されているお客さまや、ヤナセネットワークをご愛用いただくお客さまに“夢”と“感動”あふれる『クルマのある人生』をお届けしてまいります。