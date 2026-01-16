¡ÚÏÂ¿©¤µ¤È¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¡ß½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¡ØÅß¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥³¥é¥Ü¡ÈÆäÆé¡É¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È!!
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～ 2·î16Æü(·î) Í½Äê
¢£ÏÂ¿©¤µ¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ö½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä!!
¹ñÆâ201Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ØÅß¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥³¥é¥Ü¡ÈÆäÆé¡Ê¤Ê¤®¤Ê¤Ù¡Ë¡É¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÖÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé¡×¤ò1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤È¤Î¥á¥Ë¥åー¥³¥é¥Ü¤Ïº£²ó¤ÇÂè5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸µ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¥á¥Ë¥åー¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Ö½ãµÊÃã¤µ¤È¡× ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡×¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ø¤´¤Û¤¦¤Ó¤¤¤Á¤´¡Ù¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤âÂç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡¦ÃÄ¤é¤ó»þ´Ö¤ò¤µ¤È¤Ç²á¤´¤»¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÆÏ¤±¤ëÇòÌ£Á¹Æé¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ ¡ÖÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÌ£Á¹¥Ùー¥¹¤Ë¼òÇô¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½¤À¤·¤Ï¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³«È¯¤·¤¿¤ª¤À¤·¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÇò¶Ì¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤¿¤¤Æü¤Ë¤â¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Í§Ã£¤È¸ì¤é¤¦ÃÄ¤é¤ó»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!
¢£ËÌ³¤Æ»¤ÈµþÅÔ¤ÎÇòÌ£Á¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Çò¶ÌÆþ¤ê¤Î¡ØÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé¡Ù¢ö
¡ØÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé¡Ù¤Î¤ª¤À¤·¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÈµþÅÔ»º¡¢2¼ïÎà¤ÎÇòÌ£Á¹¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¼òÇô¤ò±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£ÇòÌ£Á¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Ò¤È¸ýÌÜ¤«¤é»×¤ï¤º¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢ÇòºÚ¡¦¿åºÚ¡¦º¬ºÚ¤Ê¤É¼ïÎàÍÍ¡¹¤Ê¤ªÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£¤ªÆù¤ÏÀÖ¿È¤Î»ÝÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÚ¸ª¥íー¥¹¤È¡¢»é¤Î¥³¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î2¼ïÎà¤ÎÆÚÆù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇòÌ£Á¹¤À¤·¤È¤ÎÁêÀ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æð¹üÆþ¤ê¤Î·Ü¤Ä¤¯¤Í¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÆé¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î³Ú¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÇò¶Ì¤òÄÉ²Ã¤ÇÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÌ£Á¹¤À¤·¤ò´Þ¤ó¤ÀÇò¶Ì¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤ªÆéÁ´ÂÎ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅß¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥³¥é¥Ü¡ÈÆäÆé¡É¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ!!
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿Æü¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«Æé¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Æé¥á¥Ë¥åー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ê¤ó¤È¡¢4¤Ä¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±.¥Ô¥ê¿É¤®¤ç¤¦¤¶¥Áー¥ºÆé
£².¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤êÍÈ¤²ÌßÆé
£³.ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé
£´.Çò¶Ì¤·¤ß¤·¤ß·ÜÃÄ»ÒÆé
Ì£¤ï¤¤¤ä¶ñºà¤âÍÍ¡¹¤Ê4¼ïÎà¤Î¤ªÆé¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òºÆ¸½¡£¤É¤ì¤âÏÂ¿©¤µ¤È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö£³.ÇòÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤ªÆé¡×¤¬¡¢ºÇ¤â¥Æー¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÆé¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«(¥Ïー¥È)
ËÜÆü1·î16Æü¤«¤é¡¢ÏÂ¿©¤µ¤È¡ß½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¥³¥é¥ÜÆé¡ÖÅß¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥³¥é¥ÜÆé¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿!!
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¤ªÆé¤ò»î¿©¤·¤ÆÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆé¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¤ªÆé¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇòÌ£Á¹¤È¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤À¤·¤ä¡¢Çò¶Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥³¥é¥ÜÆé¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤â¤´¾Ò²ð¡ª
Æé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤È½ÂÃ«¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÆ°²è¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡Ú½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¥Úー¥¸¡Ûhttps://sato-res.com/sato/ambassador/¡¡
¡ÚÏÂ¿©¤µ¤È¸ø¼°YouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg¡¡
¡Ú¥³¥é¥Ü´ë²è Âè5ÃÆ¡ÖÅß¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥³¥é¥Ü¡ÈÆäÆé¡É¡×¡Û
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ¿©¤µ¤ÈÁ´Å¹ ¡Ê201Å¹ÊÞ¡Ë
¢£ÈÎÇäÍ½Äê´ü´Ö¡¡¡¡2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î16Æü(·î)Í½Äê
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥á¥Ë¥åー¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹/Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²þÁõ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ì»þµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¢¿©´ïÅù¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¡¢¤ª»ÒÍÍ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¼å¤¤Êý¡¢Ç¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤ÎÊý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
¢£¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥È¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇËÜÊª¤ÎÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÍÍ¤Ë¡¢»ºÃÏ¡¦»ÅÆþÀè¤Î¿·µ¬³«Âó¡¢°ÂÄê¤·¤¿Äó¶¡ÉÊ¼Á¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÆü¡¹ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾Æ¤¡¦¾ÆÆù¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡¦¤µ¤È¤¹¤¡¦¤µ¤È¼°¾ÆÆù¡×¤ä¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸æÁ·¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¡×¡¢Ð§¡¦ÌÍÎà¤«¤é¤ª»ÒÍÍÍÑ¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊÂ·¤¨¤¬¼«Ëý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¿©¤µ¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP https://sato-res.com/sato/
ÏÂ¿©¤µ¤È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à https://www.instagram.com/wasyoku_sato
ÏÂ¿©¤µ¤È¸ø¼°X¡¡https://x.com/washoku_sato_PR
ÏÂ¿©¤µ¤È¸ø¼°YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg
¢£¡ÖSRS¥°¥ëー¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSRS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³°¿©¡¦Ãæ¿©¤Ê¤É¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¡Ö¤Ë¤®¤êÄ¹¼¡Ïº¡×¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¡¡¤µ¤óÅ·¡×¡ÖµÜËÜ¤à¤Ê¤·¡×¡Ö²ÈÂ²Äâ¡×¡ÖÆÀÆÀ¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¡Ö²óÅ¾¤¹¤·ËÌ³¤Æ»¡×¡Ö¤¹¤·ÊÛ·Ä¡×¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©»ö»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://srsholdings.com
SRS¥°¥ëー¥×Facebook¡¡https://www.facebook.com/satorsgroup/