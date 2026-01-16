ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合 陽一、代表取締役社長：村上 泰一郎、以下「PxDT」）は、性感染症専門クリニック「プライベートケアクリニック東京 新宿院」において、リアルタイム翻訳ソリューション「VUEVO（ビューボ）」が導入されたことをお知らせします。

本導入により、外国人患者とのコミュニケーションが円滑になり、診療現場における言語の壁の解消と、より安心感のある医療体験の提供を実現しています。

■ 導入の背景：増加する外国人患者と医療現場の課題

ピクシーダストテクノロジーズ、プライベートケアクリニック東京にリアルタイム翻訳ソリューション「VUEVO」を導入

訪日外国人の増加や在留外国人の多様化により、国内の医療機関では外国人患者への対応機会が年々増えています。

特に、正確な問診と高いプライバシー配慮が求められる性感染症診療の現場では、言語の壁が患者の不安や診療効率の低下につながるケースも少なくありません。

プライベートケアクリニック東京 新宿院では、

・通訳者の同席が患者の心理的負担となる

・ハンディ型翻訳機では操作に手間がかかり、診察時間が長期化する

といった課題を抱えていました。

■ VUEVO導入の概要

こうした課題を解決するため、同院は、ワイヤレスマイクひとつで双方向の会話をリアルタイムに翻訳・可視化できる「VUEVO」を導入しました。翻訳による待ち時間を最小限に抑え、診察の流れを止めることなく、医師と患者が自然なテンポで対話できるコミュニケーション環境を実現しています。

VUEVO導入後は、翻訳に伴うタイムロスが大幅に削減され、診察時間は導入前と比べて約半分に短縮されました。これにより、患者の待ち時間短縮や、医療スタッフの業務負担軽減につながっています。また、会話内容が文字として可視化されることで、患者は「自分の話をきちんと聞いてもらえている」という安心感を得られ、医療スタッフも、より丁寧な傾聴や説明に時間を割けるようになりました。

さらに、VUEVOの導入を通じて、「外国語が話せないから十分に対応できない」という医療スタッフの心理的ハードルが下がり、言語の違いに左右されることなく、患者一人ひとりに寄り添う医療を実践しやすい環境が整っています。

■インタビューページ

本導入事例については、現場の声や具体的な活用方法を紹介した詳細な事例インタビューを、下記ページにて掲載しております。



https://blog.vuevo.net/usecase_pcct_clinic_vuevo

■今後の展開

プライベートケアクリニック東京では、VUEVO導入によって生まれた時間的余裕を活かし、より丁寧なカウンセリングや、患者一人ひとりの文化的背景に配慮した診療を行っていく方針です。

PxDTは今後も、医療現場をはじめとするさまざまな領域において、言語の壁を越えた円滑なコミュニケーション環境の実現に貢献してまいります。

■「VUEVO（ビューボ）」について

「VUEVO」は、独自開発のワイヤレスマイクと専用アプリケーションを用いて、聴覚障害や聞こえにくさがある人と聴者のコミュニケーションをスムーズにします。360°全方向から音声を集音して発話者の方向を特定し、複数名の同時発話も「誰が」「何を」話しているかリアルタイムに表示されます。また、20か国語以上に対応したリアルタイム翻訳機能や、ChatGPTを活用した要約を自動生成、議事録にも活用できます。

https://vuevo.net/

■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

※VUEVO / VUEVO Display及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。