フリュー、ホロライブ3期生ライブイベントに協賛決定！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭、以下カバー）が主催するライブイベント「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」（1月17日・18日開催）に協賛することを決定いたしました。キャラクター・マーチャンダイジング事業に携わる企業として、ホロライブのイベントを盛り上げてまいります。

ホロライブ3期生が集結する「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」の開催をお祝いし、フリューではそれぞれの出演タレントをモチーフにしたフラワーパネルを会場内に展示します。1月中旬より順次全国のアミューズメント施設に登場するクレーンゲーム景品（プライズ）をあしらった特別な装飾で、来場記念の写真撮影をお楽しみいただくことも可能です。さらに、会場内で放映する映像や配布するフライヤーでは、ホロライブ3期生の最新のフリュープライズ情報を公開。2026年も「ホロライブプロダクション」の様々なプライズをファンの方へお届けしてまいります。

＜「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」イベント概要＞

[開催日] 2026年1月17日（土） 開場16:30／開演18:00

2026年1月18日（日） 開場15:30／開演17:00

[会場] Kアリーナ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2－14）

[出演者] 兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン

[公式サイト] https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com/

＜『ホロライブプロダクション』とは＞

「ホロライブプロダクション」は、ライブ配信、音楽、イベントを通じて交流ができる世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数は8,000万人を超え、全世界に向けて「YouTube」などで動画配信プラットフォームを中心に活動しています。

≪各種公式リンク≫

ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv

ホロライブプロダクション イベント公式X：https://twitter.com/hololive_event

ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

(C) COVER

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『フリュープライズ』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。