『ソーラープロテクト』全9種 2026年3月3日より順次限定発売

株式会社ポーラ

株式会社 ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）は、太陽光・猛暑・湿気・雨など過酷な環境に対応したオールウェザープロテクト仕様で、快適さをキープする春夏のウェルネスウェア『ソーラープロテクト』シリーズより、新アイテム全９種（\2,420～\22,550＜税抜\2,200～\20,500＞）を2026年3月3日（火）より順次、数量限定で発売します。

ポーラの『ソーラープロテクト』は、シミ・ソバカス・日ヤケの原因となるUV-B、真皮まで届きハリ・弾力に影響を与えるUV-A、さらに肌の深層部まで侵入するとされる近赤外線までを高レベルでカットし、肌・瞳・髪を守るウェルネスウェアシリーズです。機能は繊維そのものに備わっているため、洗濯を重ねても効果が持続します。

今年は「Breezy Beauty（ブリージービューティー）」をテーマに、さらに進化。猛暑の長期化や湿度の高さ、寒暖差といった過酷な環境に向き合い、通気性・速乾性・遮熱効果に加え、涼やかに風を通す軽やかな着心地を追求しました。さらに、旬のデザインを取り入れ、快適さと自分らしい美しさを両立します。

全アイテムに紫外線・近赤外線のカット機能を搭載し、汗・湿度対策、猛暑対策、雨対策※機能も搭載。一部のアイテムには接触冷感・遮熱素材・撥水加工も採用しています。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ 「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗（2024年12月末時点）・旗艦店「ポーラ ギンザ」にてカタログ販売にてお取り扱いします。百貨店・ポーラ公式オンラインショップでのお取扱いはございません。

※：アイテムによりふさわしい機能を採用しています。

『ソーラープロテクト』3月3日 限定発売アイテム 3種

ソーラープロテクト シルクネックガード

\4,950（税抜\4,500)

カラー：グレー×ホワイト・ベージュ×コーラル

サイズ：フリー

UVカット率93.1%以上で、首元を太陽光からも寒暖差からも守る通気性の良いシルク100%のネックガード。

巻き方次第でアレンジも楽しめる。

ソーラープロテクト ブリージーハイネック

\11,660（税抜\10,600)

カラー：ベージュ・ネイビー・ホワイト

サイズ：M～L、L～LL

首元と袖に透け感のあるストレッチチュールを使用した涼やかなハイネック。

身頃は接触冷感機能のしなやかなスムース素材で、シワにもなりにくい。

ソーラープロテクト 2wayコートワンピース

\22,550（税抜\20,500)

カラー：ベージュ・ネイビー

サイズ：フリー

スプリングコートとしても、ワンピースとしても着まわせる便利な2way仕様。

シワが残りにくい素材で、撥水加工も搭載。

『ソーラープロテクト』4月2日 限定発売アイテム 6種

ソーラープロテクト

キャスケット（ヒートカット）

\9,350（税抜\8,500）

カラー：セージ、ブラック、モカ

サイズ：フリー

UVカット率99.8%以上。

頭部・顔まわりを涼しく保つ遮熱効果にこだわったキャスケット。

ソーラープロテクト

アームカバー（スキニークール）

\2,420（税抜\2,200）

カラー：オフホワイト・ネイビー

サイズ：フリー

UVカット率96.8%以上。

つけた瞬間ひんやりとする接触冷感素材を採用。猛暑でも心地よい薄さと軽さ。

ソーラープロテクト ブリージーブルゾン

フリーサイズ \16,500（税抜\15,000）

カラー：ネイビー・ホワイト・ラベンダー

サイズ：フリー

太陽光をカットしながら、ほどよい透け感と、風通しの良い軽くエアリーな着心地を両立。

速乾素材で、汗ばむ季節の冷房対策にもピッタリ。

ソーラープロテクト ブリージープルオーバー

フリーサイズ\13,200（税抜\12,000）

カラー：グレージュ・ネイビー・ホワイト

サイズ：M～L、L～LL

背中側は通気性と吸汗速乾、前身頃は吸水速乾に優れた素材を採用した、蒸し暑い季節でも風を通し、涼しく着こなせるアイテム。長めの後ろ丈と両サイドのドローストリングで、体型カバーにも。

ソーラープロテクト ブリージーワンピース

M～L・L～LL \16,500（税抜\15,000）

カラー：グレー系・コーラル系

サイズ：M～L、L～LL

風通しの良い、ほどよいゆるさのふんわりデザインでキレイめに着られるワンピース。

肌への接触面が少ないドライタッチのサッカー素材で肌触りもさわやか。

ソーラープロテクト ブリージーパンツ

フリーサイズ \13,200（税抜\12,000）

カラー：コーラル・ネイビー

サイズ：M～L、L～LL

歩くたびに風を感じて猛暑でも涼しく快適な

セミワイドパンツ。

通気性と吸汗速乾にすぐれた機能素材を採用。