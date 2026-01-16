日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が「Qiita Woman Summit supported by パナソニック コネクト」を開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）による協力のもと、2026年1月22日（木）に「Qiita Woman Summit」をオンラインで開催します。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

「Qiita Woman Summit supported by パナソニック コネクト」とは？

本イベントでは、パナソニック コネクト株式会社による協力のもと、基調講演・パネルディスカッションをはじめとした様々な講演を通じて、多様なエンジニアのキャリアパスを深掘りします。

女性エンジニアが自身の経験や知見を共有し、「アウトプットの挑戦」のきっかけになること、「多様なキャリアパスを共に考える場」として、気づきや勇気を与えることを目的としています。

本イベントは、性別に関係なくご参加いただけるイベントです。多様な視点を共有し、共に考える場にしたいと考えております。技術を通じて社会に良い影響を与えたいと考えているエンジニア、キャリアパスや働き方に関心のある技術者のご参加をお待ちしております。

登壇者情報（敬称略）

千代田 まどか

Microsoft Cloud Developer Advocate

マイクロソフトで働くエンジニア。文系の女子大在学中にプログラミングに目覚め、趣味で応用情報技術者試験に合格。独学でエンジニアになった。新卒で入ったSIerを3ヵ月で辞め、その後スタートアップでスマホアプリ開発を経験したのち、2016年、マイクロソフトに入社した。現在アメリカ本社のグローバルチームで働いている。趣味はゲーム（とくにドラクエとポケモン）。2024年5月に出産、約1年間の産休＆育休を取得。

金子 遥

パナソニック コネクト株式会社

現場ソリューションカンパニー 開発センター ソフト開発2部 ソリューション開発3課 1係

文学部卒業後、パナソニック コネクト株式会社に新卒入社。システムエンジニアとして、主にWebアプリケーションのフロントエンド・バックエンド開発に従事。近年はクラウドや生成AIを扱う案件に携わり、AWSでのサーバーレスアプリの構築、画像解析検証、Google Cloudを用いた映像解析PoC開発などを担当。社内外の研修やプロジェクトを通じて、新しい技術の習得や未経験領域へ挑戦することを心がけている。自分に合ったエンジニアとしての働き方やキャリアの方向性について模索中。

道前 果歩

スタートアップ企業でフロントエンドエンジニアとしてキャリアをスタートし、個人活動として関西圏の女性エンジニアコミュニティ「TECH WOMAN KANSAI」を立ち上げる。Developers Summit KANSAI 2023に登壇し、ベストスピーカー賞3位を受賞。2024年より同カンファレンスのコンテンツ委員を務めるほか、神戸市エンジニア創出事業「Kobe Engineer's Lab」の運営にも携わった。現在はDevRel(技術啓蒙・技術コミュニティマネジメント)とコミュニティづくりを軸に活動。ブロックチェーン技術のエバンジェリスト活動をはじめ、技術者コミュニティと企業をつなぐ取り組みを通じて、技術アウトリーチや技術者支援に携わっている。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2690_1_0de0d9c2fffbc2e13d4b39e52e35386c.jpg?v=202601160222 ]

※予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

株式会社エイチームホールディングスについて

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。