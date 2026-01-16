ヒューマンアカデミーが「登録支援機関」業務を開始 卒業生3万人の指導実績とAI日本語会話アプリで、入国前から定着まで一貫支援

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、2026年1月より、特定技能在留外国人および受け入れ企業を対象とした「登録支援機関」としての業務を開始します。本事業は、ヒューマンアカデミー日本語学校で培った日本語教育のノウハウをもとに、海外現地での教育から入国後の生活支援、就業・定着支援までを一貫して行う「海外人材ワンストップサービス」です。

【本件の概要】

●「教育」を核としたワンストップ支援：海外現地での日本語教育から、入国後の行政手続き、住居確保、就業後のキャリア相談までを一貫してサポートします。

●定着率の向上と社会貢献：質の高い教育と手厚い生活支援により、トラブルを防止し、海外人材の安定就労と長期定着を目指し、企業が安心して海外人材を活用できる環境を整えます。

●日本語学校のノウハウを活用した教育支援： 日本語AI会話アプリ「HAi-J」を軸に、当社独自の日本語教育を海外の送り出し機関へ導入。学習進捗や習熟度を可視化することで、企業とのミスマッチを防ぎ、内定率向上につなげます。

【背景】

出入国在留管理庁の発表（令和7年6月現在）によると、特定技能在留外国人数は336,196名に達しており、海外人材は日本企業にとって不可欠な存在となっています。一方で、来日から就業・定着までを一貫して支援する体制が十分に整っていないことが、受け入れ企業・海外人材双方の課題となっています。

当社がこれまで培ってきた「教育の力」を中核に据え、学び・就業・定着までを切れ目なく支援する仕組みを構築。海外人材が安心して能力を発揮できる環境を整えることで、日本企業の持続的な人材確保と、将来的な国際的架け橋となる人材の育成を目指し、本事業を開始します。

【主な内容】

１．現地での日本語教育： 1987年開校以来約3万人の卒業生実績を誇る日本語教育メソッドに基づいたAI日本語会話アプリ「HAi-J」を中心に提携送り出し機関へ導入。日本での仕事や生活に必要な基礎を徹底して固めます。

２．マッチング： 企業のニーズと候補者の希望を丁寧にヒアリング。双方の想いを汲み取り、最適な組み合わせでの面接設定を行います。

３．入国と生活支援： 「登録支援機関」として、住居確保や役所手続きなど、日本での新生活がスムーズに始められるよう、新生活の基盤構築をフルサポートします。

４．就業と定着支援： 就業後も定期的なカウンセリングを実施。キャリアや生活の相談に乗り、日本社会への定着を力強く後押しします。

【海外展開】

本事業は、ネパールより先行して開始し、将来的にはフィリピン、スリランカへと順次拡大していく計画です。現地の送り出し機関をはじめとする信頼できるパートナーと強固な連携体制を構築し、アジア全域へと着実に広げてまいります。

【今後の展望】

本事業は、教育を通じて海外人材が社会の一員として輝ける土壌を築くとともに、受け入れ企業が安心して質の高い人材を迎え入れ、共に発展できる環境作りを目指します。当社が培ってきた日本語教育をはじめとする「教育の力」を通じて、単なる労働力の補填ではなく、海外人材が日本の職場や社会に円滑に適応し、長期的に活躍できる環境づくりを目指す取り組みです。日本社会全体に真の価値をもたらす持続可能な多文化共生社会の未来を創造してまいります。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

ヒューマンホールディングス

