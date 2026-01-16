かければなんでもエスニック！異国の風吹く魅惑の香り「リケンのノンオイル かけちゃえエスニック」新発売

理研ビタミン株式会社

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：望月敦）は、2026年2月13日（金）、新商品「リケンのノンオイル かけちゃえエスニック」を発売します。

近年、エスニック料理は外食・惣菜等さまざまな業態で見かけることができ、幅広いカテゴリーで人気が拡大しています。一方で、調味料を揃える手間や、使い切れず残ってしまうことが理由で、「エスニック料理はおうちで食べたいけれど調理しづらい」と感じる人が多くいることが当社の調査で分かりました。

そこで、ナンプラーやレモングラスなど、エスニック料理に欠かせない調味料をバランスよく配合したノンオイルドレッシングを開発しました。子どもから大人まで楽しめるよう、辛さを抑えた爽やかな味わいに仕上げています。エスニック料理特有の調味料を揃えることなく、これ一本で簡単にエスニック風サラダを作ることができます。また、タイ風サラダのヤムウンセンや、生春巻きのソース、ベトナム料理のバインミーなど、幅広いメニューに活用できます。

商品特長

■エスニック料理に欠かせない調味料をバランスよく配合したノンオイルドレッシング

■子どもから大人まで楽しめる、辛さを抑えた爽やかな味わい

■普段のサラダはもちろん、バインミーや生春巻きのソースなど、幅広いメニューに活用できる！

商品動画

エスニック風サラダヤムウンセンバインミー

「リケンのノンオイル かけちゃえエスニック」商品紹介ムービー（30秒）

商品概要

発売日：2026年2月13日（金）