「ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム」より 「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の新情報を初公開！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下、ラブカ）」から、5月1日(金)に発売される「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のパッケージイラストを初公開したことをご報告いたします。

「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」パッケージイラストを初公開！

本日、5月1日(金)発売予定の「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のパッケージイラストを初公開いたしました！

本商品には、蓮ノ空のメンバーや楽曲のみを収録いたします。

＜PE+＞として収録される新規描きおろしイラストを公開！

「ブシロード新春大発表会2026」にて、「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」に収録される新規描きおろしイラストを公開いたしました！

本イラストは＜PE+＞として収録予定です。

その他収録内容は順次公開いたしますので、続報をお待ちください！

また、本商品の初回出荷売上の一部は、令和6年能登半島地震による被災者の皆様の支援や被災地の復旧に役立てていくため、義援金として石川県に寄付いたします。

「プレミアムブースター ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」商品情報はこちら

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式 X

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』通称『ラブカ』は、ラブライブ！シリーズのスクールアイドルや楽曲などが収録されたトレーディングカードゲームです。

総勢50人を超えるメンバーのカードはデザイン豊富。思い出の衣装だけでなく、新規描きおろしイラストを使用したカードは必見です。また、キャスト写真を使用したカードも収録されています！

さらに、お気に入りのカードを集めて楽しいだけでなく、ラブカは2人で対戦もできちゃいます！

カードの種類は3種類。

楽曲が描かれたライブカード。

そのライブを成功させるためのメンバーカード。

そして、メンバーをステージに登場させるためのエネルギーカード。

ラブカはこれらのカードを組み合わせて、相手より先にライブ成功させることを目指すカードゲームです！

あなたもラブカ、はじめてみませんか？

ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2 章』を公開しました。2026年5月8日には『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作3Dアニメーション映画の公開を予定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。