ビザスクが支援する栃木県「スマートファクトリー伴走支援事業」の成果発表会を開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、栃木県が主催する「スマートファクトリー伴走支援事業」の連携パートナーに採択され、昨年度より事業運営を行ってまいりました。

この度、本事業の成果発表会を2026年2月17日（火）に開催します。成果発表会では当社が支援した「スマートファクトリー伴走支援事業」のほか、スマートファクトリー実証モデル事業補助金の成果（中小企業の身近な取組事例）を紹介。これにより、県内ものづくり企業のスマートファクトリー化推進を促すことを目的としています。

栃木県は、県内ものづくり企業の生産性向上等による経営基盤の強化や高付加価値化の実現等を通じた競争力強化を目的として、「スマートファクトリー伴走支援事業」を実施しました。

昨年度に続き、当社は本事業の連携パートナーとして「ビザスクpartner」を活用したAI等の未来技術（AI・IoT・ロボット等）に関する知見を有した専門家による伴走支援を提供し、県内ものづくり中小企業のスマートファクトリー化を加速させるとともに、各企業の生産性向上や高付加価値化に向けた取組をサポートしてまいりました。

この度、本事業の成果発表会を2026年2月17日（火）に開催します。

◼️「AI等未来技術活用スマートファクトリー化推進事業」成果発表会 開催概要

製造現場におけるDX化、IT化、スマートファクトリーに関心を持つ栃木県内の事業者や支援機関、金融機関等を対象に、成果発表や意見交換を通じて知見やノウハウを共有します。

1.日時

令和8（2026）年2月17日（火）13時15分～16時20分

2.場所

栃木県産業技術センター 多目的ホール（宇都宮市ゆいの杜1-5-20）

※Zoomウェビナーによるオンライン参加も可能です。

3.内容

基調講演

題目：「中小企業のスマートファクトリー」

講師：居石 義史 氏

内容：スマートファクトリーは今や、企業としての競争力や働く従業員にとっての魅力において欠かせない取り組みです。本講演では、スマートファクトリーについて特に中小企業の目線に落とし込んだ際のポイントや成功事例・失敗事例を複数ご紹介します。

第1部：スマートファクトリー実証モデル事業補助金「成果発表会」

令和6年度スマートファクトリー実証モデル事業補助金を活用した企業（5社）が各社の成果をプレゼンするとともに、セミナー講師と意見交換を行います。

モデレーター：居石 義史 氏

発表予定企業名（※五十音順）「交付決定時の事業計画名」

- 株式会社アイ・シイ・エス「熱処理工程の記録デジタル化完成とネットワーク構築による見える化」- 株式会社竹中「既設工作機械へのIoTコネクト」- 株式会社ツルオカ「導入済み基幹システムへのデジタル製品パスポート環境を見据えた機能拡張事業」- 丸源飲料工業株式会社「製造記録書類の電子化と生産性の向上」- 明治鋼業株式会社「革新的生成AIを活用したスマートファクトリーの実現」

第2部：スマートファクトリー伴走支援事業「成果発表会」

今年度の伴走支援事業を実施した企業（3社）が成果を発表するとともに、意見交換を行います。

モデレーター：株式会社ビザスク 蛭田 ヤマダ理紗

発表予定企業名（※五十音順）

- アークテック株式会社- 株式会社晃和- 株式会社コスモテック

第3部：第8回スマートものづくり研究会

- 研究会活動報告ほか

令和7年度に実施したハンズオンセミナー、IoTやロボット技術の現場導入支援などの活動内容とその結果について報告します。

4.参加費

無料

5.申込方法

Googleフォーム（https://forms.gle/ghpMqsPn6jtraK826）にアクセスの上、必要事項を入力して送信してください。

※ウェビナーでの参加を希望される方には、別途メールにより、参加に必要なURL等をお知らせします。

6.申込期限

令和8年（2026）年2月13日（金）17：00

◼️株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を支援。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の5社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2025年1月末）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/