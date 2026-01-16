キュキュット『お弁当づくり卒業証書』Web動画　第63回JAA広告賞　消費者が選んだ広告コンクール　「JAA賞グランプリ」を受賞

花王株式会社

花王株式会社の食器用洗剤ブランド「キュキュット」のWeb動画『お弁当づくり卒業証書』が、「第６３回 JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」の「JAA賞グランプリ フィルム広告部門（中編フィルムの部）」を受賞いたしました（主催：公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会）。

「JAA広告賞」は、審査員に広告の関係者を含まず、広告の受け手である消費者が生活者の視点から審査を行う、世界でも類を見ない大きな特徴を持つ総合広告賞です。審査基準として「好感、共感、親近感がもてる広告であるか。（感性）」、「わかりやすく、納得できる広告であるか。（理性）」、「オリジナリティが感じられる広告であるか。（創造性）」の審査基準のもと選出されます。

最高賞であるJAA賞グランプリは、全６部門の最優秀作品がひとつずつ表彰されるものです。

◆キュキュット『お弁当づくり卒業証書』企画背景

毎年春に迎える卒業シーズン。お子さまの「卒業」の裏には「お弁当づくりの卒業」という、もう一つの「卒業」があることに着想してつくられたのが「お弁当づくり卒業証書」Web動画です。

キュキュットは長年お皿洗いを通してお弁当づくりを応援しております。今回の動画は、「お弁当づくりの卒業」を機に、お弁当づくりをがんばってきたすべての方々に向けて敬意を込めたメッセージです。

日々繰り返されるさまざまな朝の中で、毎日作られるお弁当。企画を担当したメンバー自らがカメラを手に取り、撮影から編集まで一貫して向き合いながら、「温かい手づくり感」にこだわって制作しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cBtA5a6r4l0 ]

◆JAA審査員コメント

作品の選考にあたっては、審査員のみなさまより「子供の卒業と親への感謝のメッセージがよい」

「家族の物語に共感、心にささる」「全国のお母さんへの感謝状のようで、とても感動的でステキなストーリー」「証書のお弁当に愛情を一杯感じる」という作品そのものに関しての内容や、「365日家事を支えている商品ということがわかる」など、商品・ブランドへの好評のコメントをいただきました。

◆受賞コメント

広告という表現を通して、誰かの気持ちに少しでも前向きな変化を届けることができたのであれば、クリエイティブの仕事に携わる者として、これ以上うれしいことはありません。

この施策は、毎年少しずつ形を変えながらも、同じ想いを大切に続けてきた取り組みです。多くの方にこのメッセージを受け取っていただけたこと、そしてこのような評価につながったことを、大変ありがたく感じています。 （花王株式会社 作成センター 杉本 健）

