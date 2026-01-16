【2/4（水）開催】ヴァル研究所主催「MaaS事例セミナー」Vol.5 多様な個性をまちの主役へ

株式会社ヴァル研究所

株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）は、2026年2月4日（水）15:00より、無料オンラインセミナー「MaaS事例セミナー」Vol.5を開催します。

「MaaS事例セミナー」とは、ヴァル研究所がこれまで携わってきた多くのMaaS事例から、ひとつに焦点を当て深くシェアするために開催しているオンラインイベントです。第5回目となる今回は、静岡県長泉町での交流型オンデマンド交通実証実験「SPICEBOX」の事例をフィーチャーします。

当日は、モビリティや人材マッチングによる地域活性化事業に取り組む合同会社うさぎ企画の森田様をゲストに招き、移動需要や交流機会の増やし方の実例などをもとにした知見やノウハウをお話しいただきます。 また、セミナーの後半では弊社とのQ&A／クロストークも予定しており、事例をさらに深掘りします。

MaaSによる地域活性のリアルな事例を知っていただけるセミナーとなります。奮ってご参加ください。

■こんな方におすすめ

・静岡県長泉町での「SPICEBOX」の実例をもとに、MaaSの活用例を学び参考にしたい方

・自地域や自身が携わるMaaS事業のヒントになりうるノウハウ等、具体的なエピソードをお求めの方

・実例での利用促進の方法や、地域交流活性化の工夫を知りたい方

■開催概要

開催日時：2026年2月4日（水）15:00～16:30

プログラム：事例発表、Q&A／クロストーク（うさぎ企画×弊社）

開催方法：Zoomウェビナー（オンライン）

参加費用：無料（事前登録制）

詳細・お申込み：https://www.val.co.jp/business/maas/20260204_maas_case_study(https://www.val.co.jp/business/maas/20260204_maas_case_study)

■登壇者

合同会社うさぎ企画

代表

森田 創 様

■モデレーター

株式会社ヴァル研究所

MaaSセールス部 Sales & Planning Team リーダー

今井 英一郎

■株式会社ヴァル研究所について

1988年にMS-DOS版の経路検索システム「駅すぱあと」を発売して以来、全国の公共交通機関データと高い信頼性をベースにさまざまな法人向け・個人向けサービスを展開しており、12万社以上の取引実績があります。

近年では公共交通機関に加え、シェアサイクルなどのさまざまな新しいモビリティサービスへの対応など、MaaSへの取り組みや次世代の経路検索システムの研究・開発を推進しています。



商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト：https://www.val.co.jp/(https://www.val.co.jp/)



※記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。