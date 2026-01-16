マイナビ、「2025年12月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、「2025年12月度アルバイト平均時給レポート」を発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト『マイナビバイト』（https://baito.mynavi.jp/）に掲載された求人広告データを集計したものです。

----------------------------------------

【TOPICS】

◆【2025年平均時給総評】2025年10月には調査開始以降の最高額となる1,328円を更新。春闘が行われる春頃と、最低賃金改定の発効がある秋頃が、平均時給上昇のピークに【図1】

◆2025年12月の平均時給は1,310円で、2カ月連続の減少。暫定税率引き下げの影響を受ける［配送・引越・ドライバー］は時給・求人数ともに前月から増加【図2、３、4】

◆エリア別では、「北海道・東北」「九州・沖縄」「中国・四国」「甲信越・北陸」で前月比増加。一方で、三大都市圏では前月から減少【図5】

◆【今月のTOPIC】女性管理職比率が高まる「福井県」に着目。「福井県」の平均時給は1,233円、前年同月比から44円増加【図6、7】

----------------------------------------

【調査概要】

◆【2025年平均時給総評】2025年10月には調査開始以降の最高額となる1,328円を更新

春闘が行われる春頃と、最低賃金改定の発効がある秋頃が、平均時給上昇のピークに

2025年の全国平均時給を振り返ると、2025年1月は1,270円からスタートした。春闘の影響が反映された春頃には時給が上昇し、5月には1,306円を記録した。その後、6月から7月にかけて一時的に減少したが、8月以降は再び上昇し、最低賃金改定の発効があった10月には調査開始以降最高額を更新する1,328円だった。調査を開始した2020年1月1,114円と比較すると、214円の伸びとなる。その後、11月から12月にかけては上昇の勢いが一時的に落ち着きをみせた。

このような推移から、2025年は年間を通して概ね上昇基調が続いた1年となった。特に春闘が行われる春頃と、最低賃金改定の発効がある秋頃に、平均時給の上昇がピークとなったことが特徴だった。【図1】

【図1】

◆2025年12月の平均時給は1,310円で、2カ月連続の減少

暫定税率引き下げの影響を受ける［配送・引越・ドライバー］は時給・求人数ともに前月から増加

2025年12月の全国平均時給は1,310円で、前月から2円減少し、2カ月連続の減少となった。

一方で、2025年の年間平均は1,298円となり、前年から46円増加し、順調に上昇を続けている。

職種（大分類）別では、[飲食・フード]が1,202円（前月比：2円増、前年同月比：48円増）で2025年7月以降、5カ月連続の増加となった。

また、今後暫定税率引き下げの影響※1が見込まれる［配送・引越・ドライバー］が1,374円（前月比：63円増、前年同月比：22円増）となり、求人件数も前月から1.08倍でわずかに増加した。春先の引っ越し需要を見据え、採用活動を強化しつつあると考えられる。

そのほか、前月比は全16職種のうち9職種が増加、7職種が減少。前年同月比は13職種が増加、3職種が減少となった。【図2、3、4】

※1：経済産業省 資源エネルギー庁

【図2】

【図3】

【図4】

◆エリア別では、「北海道・東北」「九州・沖縄」「中国・四国」「甲信越・北陸」で前月比増加

一方で、三大都市圏では前月から減少

エリア別平均時給では、「北海道・東北」が1,207円（前月比：13円増）と、もっとも増加額が高かった。また、「九州・沖縄（前月比：10円増）」「中国・四国（前月比：6円増）」「甲信越・北陸（前月比：2円増）」でも増加がみられた一方で、三大都市圏（関東・関西・東海）では減少する結果となった。【図5】

【図5】

◆【今月のTOPIC】女性管理職比率が高まる「福井県」に着目

「福井県」の平均時給は1,233円、前年同月比から44円増加

2025年度に女性管理職比率が上昇した「福井県」※2に注目。

「福井県」の12月の平均時給は1,233円で、前月比では3円減少しているものの、前年同月比では44円増加した。

職種別では、レジャー施設を含む［レジャー・アミューズメント］が前月から51円増加し、ホテル・旅館を含む［販売・接客・サービス］が6円増加した。2024年3月に北陸新幹線が金沢～敦賀間で開業し、今後も観光需要に伴い、平均時給の上昇が期待される。【図6、7】

※2：福井県経営者協会「2025(令和7)年 女性活躍推進に関する取り組み状況調査結果」

【図6】

【図7】

【調査担当者コメント】

2025年はアルバイト市場において、時給上昇が加速した年でした。

12月の平均時給は1,310円となり、調査開始（2020年1月）時点の1,114円と比較して196円増加しています。年間推移では、平均賃上げ率が5.52％※3となり、前年を上回る水準となりました。特に顕著なピークが見られたのは、春季労使交渉（春闘）の結果を受けた5月前後と、最低賃金が全国加重平均で時給1,121円に引き上げられ、前年から66円増という過去最大の上昇幅を示した最低賃金改定が順次発効する10月前後です。

2026年も春闘や最低賃金改定が平均時給をさらに押し上げる可能性があります。一方で、求職者は時給の高さだけではなく、シフトの柔軟性、通勤負担の軽さ、年齢に関わらず活躍できる環境など「働きやすさ」を重視する傾向※4がみられています。企業は、柔軟な働き方や教育体制など、総合的な魅力を打ち出す採用戦略が求められ、これが採用競争における勝敗を左右するポイントになると考えられます。

※3：厚生労働省「2025年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」

※4：マイナビ「アルバイト就業者調査（2025年）」

キャリアリサーチラボ 研究員 嘉嶋麻友美

----------------------------------------

『2025年12月度 アルバイト・パート平均時給レポート』

【調査期間】 2025年12月1日(月)～2025年12月31日(水)

【集計対象データ】 該当月に、弊社アルバイト情報サイト『マイナビバイト』に掲載された求人情報から、

下記除外対象データを除き集計。

※除外対象：給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外

【集計対象エリア】 全国47都道府県

関東：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県

関西：大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県

東海：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県

北海道・東北：北海道、宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

甲信越・北陸：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

中国・四国：広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

【調査機関】 自社調べ

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260116_106332/）

----------------------------------------