大阪に「サッポロ生ビール黒ラベル」のブランド体験拠点「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」今夏オープン！

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ生ビール黒ラベル」の通年型ブランド体験拠点「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」を、大阪市梅田の「LINKS UMEDA」に本年夏季にオープンします。

本体験拠点は「最もビールがおいしい瞬間はその日の1杯目。」というコンセプトのもと、ご来店いただいたお客様に、その日の1杯目を完璧な生ビール体験でスタートしていただくことを徹底的に追求したビヤバーです。

2019年に銀座で開業した1号店(注1)は、昨年リニューアルを行い、年間来店者数が初めて10万人を突破しました。2号店となる「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」でも、提供品質に極限までこだわった生ビールとブランドの世界観を凝縮し、西日本の中心地梅田でお客様とより深く繋がることを目指します。

「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」では、注ぎ方が異なる3つの黒ラベル「ザ・パーフェクト黒ラベル」「ファースト」「ハイブリッド」の中から、1日2杯までお楽しみいただけます。店内には黒ラベルオリジナルの逸品を購入できる「THE SHOP」エリアを設け、ECショップ「サッポロ生ビール黒ラベルTHE SHOP」(注2)で展開する一部グッズの販売を行います。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまなお客様接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

(注1)https://sapporothebar.com/

(注2)https://theshop.c-kurolabel.jp/

■「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」概要

1.店名

サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA

2.所在地

大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1F

3.オープン日

2026年夏季

※店舗の詳細につきましては、特設サイト等で順次公開します。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。

黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

