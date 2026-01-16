日本大学と連携した育成型ハッカソン「HACKBASE」開催のお知らせ

ポート株式会社

ポート株式会社（代表取締役社長CEO：春日 博文、所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、当社子会社であるトラパス株式会社（以下「トラパス」）において、日本大学文理学部情報科学科と連携し、学生の技術教育とキャリア形成を目的とした育成型ハッカソン「HACKBASE@Nihon University」を開催することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

※ハッカソンとは、チームを組み、短期間で集中的に開発作業を行いその成果を競い合うイベント

■ 開催の目的

当社グループは、「就活会議」「キャリアパーク！」「みん就」など、国内最大級の就活生支援プロダクトを運営し、年間60万人超の学生会員基盤を保有しています。また2025年5月には、IT・エンジニア領域に特化した新卒紹介事業を担うトラパスを設立し、大学との連携を通じた“学びとキャリアの接続”を強化してまいりました。

今回の日本大学との取り組みでは、生成AI・APIなど最新技術を活用した小規模開発をテーマとし、プログラミング初学者でも参加しやすい育成型ハッカソンを提供します。事前勉強会を通じて技術的な基礎を身につけたうえでチーム開発に挑戦する構成とすることで、大学における情報教育の底上げと、学部横断的な開発コミュニティの醸成を目的としています。

■ 開催内容

（１）HACKBASE ハッカソン概要

- イベント名：HACKBASE@Nihon University- 開催日：2026年4月25日（土）～ 4月26日（日）- 形式：対面開催（参加者が遠方の場合オンライン参加可）- 対象：日本大学在学生（学部不問・初学者歓迎）- テーマ：生成AIで“身近な不便”をちょっとだけ解決しよう- 会場：日本大学 世田谷キャンパス- 定員：50名- エントリーURLhttps://tech-boost-hackathon.my.canva.site/hackbase-nihonuniversity

（２）事前勉強会（全3回）

初学者でも安心してハッカソンに参加できるよう、以下の基礎勉強会を実施します

- Git／GitHub・チーム開発入門- HTML／CSS／JavaScript を用いたWebアプリ開発基礎- API活用・JSONデータ処理・vercel によるアプリ公開体験

技術的な不安を解消したうえで本番に臨める構成とし、参加者全体の学習効果を最大化します。

■今後の展望

本取り組みを通じ、トラパスおよび当社グループは、日本大学をはじめとした大学・高専等の教育機関と連携し、学びからキャリア形成までを一体化したエンジニア育成エコシステムの構築を推進してまいります。

学生に対しては「初学者でも挑戦できる開発機会」を、企業に対しては「成長意欲の高い学生との接点」を提供し、IT人材不足の解消と大学教育の発展に寄与してまいります。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：27百万円（2025年9月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■トラパス株式会社

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5階

役 員：代表取締役社長 赤塩 勇太

執行役員カンパニーCEO 八木 誠

設 立：2025年5月

URL：https://trapath.com/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

