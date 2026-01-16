【人手不足・原価高騰に応える】直火炊きストレートスープで業界課題を解決！全国1,500店舗導入の天辺ダッシュカンパニーが「FOOD STYLE JAPAN ラーメン産業展 in Kansai」に出展

有限会社天辺ダッシュカンパニー

この度、有限会社天辺ダッシュカンパニー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：芝山健一）は、 2026年1月28日（水）・29日（木）に開催される「FOOD STYLE JAPAN 2026 ラーメン産業展 in Kansai」に出展いたします。

当社は、直火ガス釜による“ストレートスープ”製法にこだわった製造卸事業を展開し、 現在、全国1,500店舗以上のラーメン店・飲食店と取引を行っています。 本展示会では、ラーメン店が直面する人手不足・光熱費高騰・原材料高騰といった課題に対し、 味を妥協せずに経営負担を軽減する製造卸モデルをご紹介します。

ラーメン店の救世主！業務用スープの概念を超えた天辺クオリティ

ラーメン業界が直面する構造的課題

現在、ラーメン業界では以下のような課題が深刻化しています。

・慢性的な人手不足

・ガス代、電気代の高騰

・原材料価格の上昇

・産業廃棄物処理コストの増加

・人件費、仕込み時間の負担増大

これらを背景に、業務用スープの導入を検討する店舗も増えていますが、 一方で「味のクオリティを落としたくない」という声も根強く存在します。

そんな、ラーメン店主様にこそ、1度使って頂きたいのが弊社のストレートスープになります。

弊社のスープの特徴は、とことん製法にこだわったスープです。店舗で炊くスープの味を再現できる様、スープは全てガス釜で直火炊き。蒸気釜に比べ効率は悪いですが、直火でないと出せない味にこだわります。さらに素材の味を最大限に引き出した完全無添加のスープです。

完全無添加だからこそ組み合わせもしやすく、オリジナリティも出すことができます。

濃厚な魚介豚骨スープや、鶏白湯、豚白湯は店舗で炊くには時間が大いにかかります。(かかるものでは10時間以上)その作業が冷凍スープを溶かすだけでOK。

つまり

・店舗で一番時間のかかる作業がなくなる＝過酷なラーメン店の労働が軽減され人員が確保しやすい

・スープを炊く時間が減り、ガス代電気代が抑えられる。

・スープを炊く際にでるガラなどの産業廃棄物がなくなる。

・原材料の高騰による細かい原価計算の必要がなくなる。

・オペレーションが簡略化され、労働力の削減ができる。

・店舗での味を組み合わせで表現できる。

さらに、ラーメン店を新規で始めたいオーナー様は、スープ以外にも『カエシ、香味油、麺』といった商品を取り揃えております。どれもすべて自社製造。スープと同じく味にこだわった商品です。

組み合わせることで、本格的ラーメンが提供できます。

展示会出展概要

【イベント名】FOOD STYLE JAPAN 2026 ラーメン産業展 in Kansai

【開催日】2026年1月28日(水)、29日(木)

【会場】インテックス大阪

【内容】

・スープ、カエシ、香味油、麺を使用したラーメンのご試食

・製造工程、導入事例の説明

・個別相談対応

会場では実際に「天辺クオリティ」を体験いただけます。

ラーメン産業展 in Kansai :https://ramenexpo.jp/osaka.php

ラーメン店発の製造卸だからこそ

2025年9月に東京ビックサイトで行われたFOOD STYLE JAPAN in TOKYO2025の様子

天辺ダッシュカンパニーは、ラーメン店として創業し、現在も直営店舗を運営しています。 現場を知る立場だからこそ、「全国のラーメン店のセントラルキッチンになる」ことを目指し、 製造卸事業を拡大してきました。 現在では全国1,500店舗以上に導入され、 味と効率の両立を求めるラーメン店から支持を集めています。

天辺ダッシュカンパニー公式ホームページ :https://www.teppen-dash.co.jp/

会社概要

《会社名》有限会社天辺ダッシュカンパニー

《所在地》300-3257茨城県つくば市筑穂1-13-4

《電話番号》029-886-9720

《代表取締役》芝山健一

《開業》2005年11月

《事業内容》食品製造卸業、飲食店経営

《資本金》3,500万

《公式ECサイト》

・トキカウ《BtoB公式購入サイト》

https://netshop-tokikau.ec-design.co.jp/

・活龍オンラインstore

https://katsuryu-store.com/

・活龍store楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/katsuryu-store/