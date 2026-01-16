【人手不足・原価高騰に応える】直火炊きストレートスープで業界課題を解決！全国1,500店舗導入の天辺ダッシュカンパニーが「FOOD STYLE JAPAN ラーメン産業展 in Kansai」に出展

有限会社天辺ダッシュカンパニー

この度、有限会社天辺ダッシュカンパニー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：芝山健一）は、 2026年1月28日（水）・29日（木）に開催される「FOOD STYLE JAPAN 2026 ラーメン産業展 in Kansai」に出展いたします。


当社は、直火ガス釜による“ストレートスープ”製法にこだわった製造卸事業を展開し、 現在、全国1,500店舗以上のラーメン店・飲食店と取引を行っています。 本展示会では、ラーメン店が直面する人手不足・光熱費高騰・原材料高騰といった課題に対し、 味を妥協せずに経営負担を軽減する製造卸モデルをご紹介します。


ラーメン業界が直面する構造的課題

現在、ラーメン業界では以下のような課題が深刻化しています。


・慢性的な人手不足


・ガス代、電気代の高騰


・原材料価格の上昇


・産業廃棄物処理コストの増加


・人件費、仕込み時間の負担増大



これらを背景に、業務用スープの導入を検討する店舗も増えていますが、 一方で「味のクオリティを落としたくない」という声も根強く存在します。



そんな、ラーメン店主様にこそ、1度使って頂きたいのが弊社のストレートスープになります。


弊社のスープの特徴は、とことん製法にこだわったスープです。店舗で炊くスープの味を再現できる様、スープは全てガス釜で直火炊き。蒸気釜に比べ効率は悪いですが、直火でないと出せない味にこだわります。さらに素材の味を最大限に引き出した完全無添加のスープです。


完全無添加だからこそ組み合わせもしやすく、オリジナリティも出すことができます。


濃厚な魚介豚骨スープや、鶏白湯、豚白湯は店舗で炊くには時間が大いにかかります。(かかるものでは10時間以上)その作業が冷凍スープを溶かすだけでOK。







・店舗で一番時間のかかる作業がなくなる＝過酷なラーメン店の労働が軽減され人員が確保しやすい


・スープを炊く時間が減り、ガス代電気代が抑えられる。


・スープを炊く際にでるガラなどの産業廃棄物がなくなる。


・原材料の高騰による細かい原価計算の必要がなくなる。


・オペレーションが簡略化され、労働力の削減ができる。


・店舗での味を組み合わせで表現できる。



さらに、ラーメン店を新規で始めたいオーナー様は、スープ以外にも『カエシ、香味油、麺』といった商品を取り揃えております。どれもすべて自社製造。スープと同じく味にこだわった商品です。


組み合わせることで、本格的ラーメンが提供できます。



展示会出展概要

【イベント名】FOOD STYLE JAPAN 2026 ラーメン産業展 in Kansai　


【開催日】2026年1月28日(水)、29日(木)


【会場】インテックス大阪


【内容】


・スープ、カエシ、香味油、麺を使用したラーメンのご試食


・製造工程、導入事例の説明


・個別相談対応



ラーメン産業展 in Kansai :
https://ramenexpo.jp/osaka.php



2025年9月に東京ビックサイトで行われたFOOD STYLE JAPAN in TOKYO2025の様子

ラーメン店発の製造卸だからこそ

天辺ダッシュカンパニーは、ラーメン店として創業し、現在も直営店舗を運営しています。 現場を知る立場だからこそ、「全国のラーメン店のセントラルキッチンになる」ことを目指し、 製造卸事業を拡大してきました。 現在では全国1,500店舗以上に導入され、 味と効率の両立を求めるラーメン店から支持を集めています。


天辺ダッシュカンパニー公式ホームページ :
https://www.teppen-dash.co.jp/


《会社名》有限会社天辺ダッシュカンパニー


《所在地》300-3257茨城県つくば市筑穂1-13-4


《電話番号》029-886-9720


《代表取締役》芝山健一


《開業》2005年11月


《事業内容》食品製造卸業、飲食店経営


《資本金》3,500万


《公式ECサイト》


・トキカウ《BtoB公式購入サイト》


https://netshop-tokikau.ec-design.co.jp/


・活龍オンラインstore


https://katsuryu-store.com/


・活龍store楽天市場店


https://www.rakuten.co.jp/katsuryu-store/