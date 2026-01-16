【GEORGE’S】「ミッキーマウス」と特別な日常を。1989年創業のルーツを繋ぐ80’sアートを用いたヴィンテージライクなオリジナルウェアを1月16日（金）発売。

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「GEORGE’S（ジョージズ）」は、創業年の1989年と同じ1980年代の「ミッキーマウス」のアートを使用したオリジナルウェア全5型を2026年1月16日（金）より、「GEORGE’S」全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて発売いたします。

暮らす街のジェネラルストア「GEORGE’S」から、ブランド初の「ミッキーマウス」コレクションが誕生！

「GEORGE’S」は、性別や世代を超えて、気分が上がる商品をそろえ毎日をほんの少し特別にする“暮らす街のジェネラルストア”です。今回、世界中で愛される「ミッキーマウス」へ憧れと敬意を込めて、ブランド初となるオリジナルウェアを展開します。子どもも大人も一緒に楽しめるウィメンズ・メンズ・キッズの全5型をラインアップ。着るたびにワクワクする、特別な日常をお届けします。

ブランドの創業年「1989年」を繋ぐ、80'sのヴィンテージライクな風合い

採用したアートは、「GEORGE’S」の創業年である1989年と同じ、1980年代の「ミッキーマウス」。どこか懐かしさを感じる当時のアートを現代のカジュアルスタイルに取り入れ、表現しました。ウィメンズはトレンド感のあるほどよくゆとりのあるシルエット、メンズ・キッズはリラックス感のあるオーバーサイズを採用。さらに、独特の色落ちを楽しめるピグメント加工や特殊なプリント加工を施すことで、まるで長年愛用してきた古着のような奥深い風合いのデザインに仕上げています。

■「ミッキーマウス」コレクション概要

本発売日：2026年1月16日（金）10：00～

特設サイト：https://www.dot-st.com/georges/concept/?dispNo=013001004

取扱い店舗：

・「GEORGE’S」全店舗

・公式WEBストア and ST

・ZOZOTOWN

※玉川学園店での販売はございません。成城コルティ店は2月27日（金）以降、発売開始となります。

※キッズ110サイズは一部店舗のみの展開となります。

■商品詳細

【WOMEN】

大人っぽい色合いが魅力的な、モノトーンの「ミッキーマウス」をプリントしたスウェットは、肩の切り替えや裾をカットオフしたリメイク風のデザインがポイントに。デニムを合わせた王道のアメカジスタイルもおすすめです。

【DISNEY】ミッキーマウス／ラグランスウェット

7,700円（税込）

カラー：チャコールグレー・杢グレー・キャメル

サイズ：FREE

フロントだけでなく、バックプリントまで抜かりなく「ミッキーマウス」の後ろ姿をプリントした存在感のあるキャッチーなロングスリーブTシャツ。ワイドスリーブと、切り替えのデザインもさりげないポイントに。デニムやブレザー、チノパンを合わせたトラッドスタイルも相性抜群です。

【DISNEY】ミッキーマウス／ロンＴ

6,050円（税込）

カラー：オフホワイト・イエロー・ネイビー

サイズ：FREE

【MEN】

1980年代の「ミッキーマウス」のアートに、特殊なプリントを施したロングスリーブTシャツ。

ヴィンテージライクなデザインで遊び心満載の1枚です。

【DISNEY】ミッキーマウス／ロンＴ【UNISEX】

6,600円（税込）

カラー：オフホワイト・チャコールグレー・サックス

サイズ：M・L

1980年代の「ミッキーマウス」のアートに、特殊なプリントを施したスウェット。フロントだけでなく、バックにも「ミッキーマウス」の後ろ姿をプリントした存在感のあるキャッチーな1枚。ヴィンテージさながらの雰囲気が魅力です。

【DISNEY】ミッキーマウス／クルーネックウラケ【UNISEX】

7,700円（税込）

カラー：杢グレー・チャコールグレー

サイズ：M・L

【KIDS】

1980年代の「ミッキーマウス」のアートに、特殊なプリントを施したロングスリーブTシャツ。

ヴィンテージライクなデザインで遊び心満載の1枚。

【DISNEY】ミッキーマウス／ロンT【KIDS】

4,400円（税込）

カラー：チャコールグレー・サックス

サイズ：110・130・150

■GEORGE’S（ジョージズ）について

GEORGE’Sは、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストア。忙しい毎日でも、ゆっくりする週末でも、毎日の暮らしの中でちょっと息を抜くための雑貨や道具、気分を上げるための洋服など。毎日をほんの少し特別にするものが詰まった場所、「暮らす街のジェネラルストア」です。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/georges/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/georges_co_jp/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official