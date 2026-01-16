仙台市

本市では、スタートアップを経済成長のエンジンと位置付け、スタートアップの成長支援や次世代の人材育成を進めています。このたび、仙台・東北での起業や首都圏からの人材・投資の呼び込みを促進する起業家応援イベント「センダイ・フォー・スタートアップス２０２６」を開催します。１４回目となる今回はイベントの規模を大幅に拡充しています。

本イベントを通じて、仙台・東北から社会的・経済的インパクトを創出し、世界に挑戦するスタートアップを生み育てるエコシステムのさらなる発展を目指します。ぜひご参加ください。

１ 期間 ２月３日（火）～２８日（土）

２ 会場 アーバンネット仙台中央ビル ほか

３ 内容 下記HPをご参照ください。

（URL）https://sendaistartupstudio.com/event/sfs2026/

４ 「センダイ・フォー・スタートアップス２０２６」の主なイベント

（１）東北ソーシャルイノベーションサミット

１.日時 ２月１１日（水・祝）１２時３０分～１８時

２.会場 仙臺緑彩館 交流体験ホール（青葉区川内追廻無番地）

３.内容

本市における社会起業家支援プログラムの採択者によるプレゼンテーションなどを行います。さまざまな社会課題に挑戦する起業家たちが具体的なプランや取り組み事例を共有します。

（２）STEP（Sendai Tohoku Expansion Program）合同発表会

１.日時 ２月２５日（水）１３時３０分～１８時

２.会場 アーバンネット仙台中央ビル４階 カンファレンス（青葉区中央４-４-１９）

３.内容

海外展開を目指すスタートアップに対する集中支援プログラム「Sendai Tohoku Expansion Program」の採択者によるプレゼンテーションなどを行います。

（３）SGSC&SGSBファイナルピッチ

１.日時 ２月２８日（土）１３時～１７時３０分

２.会場 アーバンネット仙台中央ビル１階 イノベーションスペース

３.内容

本市が実施する支援プログラムに採択された学生や若者による起業アイデアのプレゼンテーションなどを行います。

※各イベントの内容は変更となる可能性があります

※各イベントの詳細およびその他のイベントについてはホームページをご参照ください

５ 問い合わせ先

仙台市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課

Mail：kei008028@city.sendai.jp

TEL ：（1）について

０２２-２１４-８２７８ 創業支援係 河原、今野

（2）・（3）について

０２２-２１４-８７６８ 拠点形成係 川村、白川