韓国最大級ビューティーメディア「パウダールーム」主催J-Beautyファンミートアップ、2026年も継続開催へ

韓国最大級のビューティーメディアプラットフォーム「パウダールーム」は、韓国の消費者と日本を代表するビューティーブランドが直接交流するオフライン企画「J-Beautyファンミートアップ」をシリーズ化し、2026年も日韓ビューティー交流を継続する。

パウダールームは2025年11月28日・29日の2日間、日本の人気ビューティーブランドとパウダールーム会員（ルームメイト）が直接出会うオフラインキュレーションプログラム「J-Beautyファンミートアップ」を開催。本イベントは、コロナ禍以降初めて会員を対面で招待して実施された公式プログラムであり、日本のビューティーブランドと韓国消費者が同じ空間でコミュニケーションを行う新たな交流モデルとして注目を集めた。

■ 日本で人気のブランドと韓国消費者による初の公式対面

パウダールームは今回のファンミートアップにあたり、

- 韓国の消費者が日本旅行の際に実際に購入しているベストセラー- 日本のドラッグストアやバラエティショップで高い信頼を得ているブランド

を基準に参加ブランドを選定した。

本イベントには、日本を代表するビューティーブランドであるルルルン（LuLuLun）、ビオレ（Biore）、キャンメイク（CANMAKE）が参加し、日本で高い人気を誇るヒット商品4点が紹介された。

- ルルルン（LuLuLun） ハイドラEX マスク- ビオレ（Biore） UV アクアリッチ- ビオレ（Biore） パーフェクトオイル- キャンメイク（CANMAKE） クリームチーク CL01

■ ブランド担当者が直接聞く、韓国消費者のリアルな声

今回のファンミートアップの最大の特徴は、単なる展示ではなく、ブランド担当者が現場で韓国の消費者と直接対話し、リアルな意見を聞ける構成であった点だ。

使用感、テクスチャー、香り、使用シーンなどについて、韓国の消費者がどのポイントに注目し、どのような表現でレビューを行うのかを、直接的なコミュニケーションを通じて把握することができた。

■ オフライン体験からオンラインレビューへ波及

イベント終了後も、ファンミートアップをきっかけとした体験はオンラインへと広がった。

パウダールームのSNSやコミュニティを中心に、参加者によるレビュー投稿が1月まで継続し、ブランド側はオフラインでの反応だけでなく、実際のレビューコンテンツを通じて韓国消費者視点での評価を確認することができた。

これにより、韓国市場への理解を深め、今後の商品開発やコミュニケーション戦略に活かせる実践的なインサイトを得られたとの評価が寄せられている。

■2026年も続く日韓ビューティー交流

パウダールーム関係者は「J-Beautyファンミートアップは、日本ブランドと韓国の消費者が直接コミュニケーションを取ることができた非常に意義のある場だった」と述べ、「2026年も本プログラムを継続し、より多くの日本ブランドが韓国市場を理解できる機会を提供していく予定です」とコメントした。