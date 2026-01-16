保護犬・保護猫とともに描く新しい未来を考える1か月 「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」を開催

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン合同会社（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、名古屋市及び公益社団法人 名古屋市獣医師会、株式会社カインズ（以下、カインズ）、Amazonとともに、「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」と題したイベントを、2026年1月21日から2月22日まで名古屋市で開催します。このイベントは、環境省が様々な団体等とパートナーシップを結び、動物の愛護と管理をめぐる課題解決に共に取り組む、人と動物の共生パートナーシッププロジェクト「つなぐ絆、つなぐ命」の一環として行われます。



「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」は、全国に先駆けて「動物愛護」の名を冠したセンターを開設し、動物愛護の取り組みに力を入れる名古屋市が、ロイヤルカナン、カインズ、Amazonと協力して社会課題の解決を目指す、官民協創のプロジェクトです。市民・行政・企業が一体となり、名古屋の街全体で「人とペットがともに暮らしやすい未来」を描き、保護犬・保護猫の譲渡会など様々な活動を実施します。

「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」 開催概要

イベント名 ：わんにゃんまちごとマンスリー名古屋

場所：名古屋市（各施策ごとの会場・日程の詳細は下記）

期間：2026年1月21日（水）～2月22日（日）

特設サイト： https://wannyan-monthly.jp/

共催：名古屋市、公益社団法人名古屋市獣医師会、

ロイヤルカナン、カインズ、Amazon

■「わんにゃんまちごとマンスリー」実施施策

1.「わんにゃん出逢いフェス」

名古屋市、名古屋市獣医師会及びロイヤルカナン、カインズ、Amazonが実施する保護犬・保護猫の譲渡会です。わんにゃんまちごとマンスリー名古屋の中心的なイベントです。ロイヤルカナンブースでは、犬・猫用フードサンプルのプレゼントや栄養学セミナーを実施します。

実施主体：ロイヤルカナン

日時：2月11日（水・祝）10:30～17:00

場所：ウィンクあいち展示場7階

特設サイト：https://wannyan-monthly.jp/wannyan/

2. まちごとアダプションパーク

一般社団法人Do One Goodが運営する飼主募集サイト「ADOPTION PARK」を活用し、名古屋市動物愛護センターにいる保護犬・保護猫のことを、街中で知ることができる最新の譲渡会のスタイルです。イベント期間中、本取組に賛同する共創パートナーの施設において、保護犬・保護猫の情報を掲載したポスターを掲示。街中の様々な場所で出逢いをつくります。

実施主体：名古屋市

日程：1月21日～2月22日

場所：名古屋市全域

3. 保護犬・保護猫支援プログラム

動物保護施設で新しい飼い主（＝迎え主）を待ちながら生活する犬や猫を支援する取り組みです。2019年6月に開始してから2026年1月まで継続して実施しており、それぞれの施設が希望する物資を掲載する「ほしい物リスト」から商品をご購入いただくことで、購入された商品が支援物資として直接各施設で生活する犬や猫に届けられます。名古屋市 人とペットの共生サポートセンターと連携して、イベント期間中の2026年1月22日から2月22日まで期間限定で専用のページを開設し、名古屋市で活動する動物保護団体をご紹介します。

実施主体：Amazon

場所：Amazon.co.jp上の専用ページ

https://www.amazon.co.jp/b/?_encoding=UTF8&node=6876911051(https://www.amazon.co.jp/b/?_encoding=UTF8&node=6876911051)

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

4.「くみまち保護猫譲渡会」

名古屋市 人とペットの共生サポートセンターと連携し、ひとつでも多くの命が、温かい家族と出逢えることを目的に、名古屋市内のカインズ4店舗にてくみまち保護猫譲渡会を開催します。

実施主体：カインズ

日時及び実施店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153701/table/29_1_a34cf58d7e4cd17b0f60fccd4ca0bcd5.jpg?v=202601160222 ]

※上記店舗では2025年9月から、継続した取り組みとして保護猫譲渡会を毎月開催しています。

5.「くみまちしっぽ応援ボックス」

期間内、名古屋市内のカインズ全5店舗にて、新品の「犬用おやつ」、「犬用おもちゃ」、「猫用おやつ」、「猫用おもちゃ」、「猫用爪とぎ」を寄付いただける「くみまちしっぽ応援ボックス」を設置します。お寄せいただいたペット用品は、名古屋市を通じて、保護犬・保護猫のために大切に使用いたします。

実施主体：カインズ

日程：1月21日～2月22日

実施店舗：名古屋みなと店、名古屋堀田店、名古屋大高インター店、名古屋守山店、名古屋当知店

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養士を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/

ユーカヌバに関する詳細： https://www.eukanuba.com/jp/

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/