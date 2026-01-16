「PLAYERS WEEKEND」開催！3/28(土）・3/29(日) 琉球ゴールデンキングス戦

株式会社サンロッカーズ

今節は「PLAYERS WEEKEND」をテーマに、選手がホームゲームを様々な形でプロデュースいたします。

いつも選手たちに温かいご声援を送ってくださるサンロッカーズファミリーの皆さまに、より楽しんでいただけるよう趣向を凝らした企画に、ぜひご期待ください！

また、3月28日（土）には、「CyberAgent Legit」がハーフタイムショーに出演。

リーグ屈指のチームワークとスキルをもった圧巻のパフォーマンスをぜひ会場でお楽しみください！



なお、本日より特設サイトを公開。チケットは 1月19日（月）12:00～ ファンクラブ先行販売、1月23日（金）12:00～ 一般販売を開始します。

■試合情報

試合日時：2026年3月28日（土）17:05 TIPOFF

2026年3月29日（日）14:05 TIPOFF

会場： 青山学院記念館

対戦相手：仙台89ERS

冠パートナー：3月29日（日）株式会社LEFT-U「セノッピー」

チケット発売日試合情報はこちら :https://www.sunrockers.jp/lp/game_20260328_20260329/チケットはこちら :https://bleague-ticket.psrv.jp/games/SR

■「PLAYERS WEEKEND」イベント 選手プロデュース内容



・会場内アナウンス

・サンロッカーズからのお知らせをジャック！

・選手からのウェルカムメッセージ

※上記の詳細およびその他の企画については決定次第、順次お知らせいたします。

※企画の内容は変更となる場合がございます。

前回の「PLAYERS WEEKEND」 :https://www.sunrockers.jp/news/detail/id=19641

■ファンクラブ限定イベント

3月28日（土）16時20分から始まる「高山ランド Presents PRIME TIME」にて、ファンクラブ会員向けの「コート開放」を実施いたします。（約5分間）



選手たちがプレーするコートの上でバスケットボールで遊んだり、記念撮影を楽しんでください！なお、参加は事前応募制となっております。詳細をご確認のうえ、ご応募ください。



応募期間：1月19日（月）12時～3月22日（日）

当選連絡：3月25日（水）

※当選者のみメールにてご連絡いたします。

イベント詳細・応募はこちら :https://www.sunrockers.jp/news/detail/id=19999

※エントリー会員も応募可となっております！

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ