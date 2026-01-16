CDP「Aリスト」に２年連続で選定

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田宏一）は、CDPが実施する2025年気候変動評価において、2年連続で最高評価である「Aリスト」に選定されました。

CDPは、世界中の企業や自治体から開示される気候関連情報の公開状況や管理体制を厳格に評価し、企業の環境面での透明性を促進する世界的に著名な非営利団体です。

Aリスト企業は、気候変動対策の優れた実績と情報開示の透明性が評価された企業に与えられるものです。2025年は世界で22,100社を超える企業が回答しています。この多くの企業のなかから当社が2年連続して「Aリスト」に選定されたことは、温室効果ガス排出量の削減、再生可能エネルギー利用の拡大、そしてサプライチェーン全体での環境負荷低減に継続して取り組んできたことが国際的に高く評価された結果です。

本年度、アンリツグループは環境方針を改定し、環境負荷低減に向けたグローバル体制をさらに強化しました。

改定にあたっては、「環境リーディング企業として、環境に取り組む姿勢をより明確にし、グローバルに共通の認識として根付くこと」を目指し、わかりやすく伝えることを心がけました。

また、米国シカゴ、タイ、ルーマニアをはじめとする海外拠点との緊密な連携により、環境情報開示の質と範囲が大きく向上したことも、今回の評価獲得に大きく貢献しています。

さらに省エネ活動の徹底を図るために、社内で建物別の使用電力量実績やリアルタイムの使用電力量を公開し、従業員に「省エネ活動は自分ごと」という意識づけを行いました。

再生可能エネルギー導入については、「PGRE30：2018年度の電力消費量を基準に、0.8％だった再生可能エネルギーでの自家発電比率を、2030年頃までに30％程度にすること」を目標として、太陽光発電システムによる自家発電を進めています。2024年度の太陽光自家発電比率は12.5％に達しました。

また、サプライヤーと積極的なコミュニケーションを図り、サプライチェーン上流でのGHG排出量を削減するための取り組みを強化するとともに、新製品の開発時には製品アセスメントやLCA（Life Cycle Assessment）を実施し、製品使用時のエネルギー消費量低減を図っています。

この結果、サプライチェーン全体でのCO2排出量は2023年度比で4.6％削減することができました。

今後もアンリツは、企業価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献するため、環境マネジメントを一層強化していきます。社員が誇りを持ち、地域社会やお客様、そしてビジネスパートナーから深い信頼を寄せられる、環境分野のグローバルリーダーとしての地位を確立することを目指してまいります。