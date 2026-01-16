AI構築から最適化までノーコードプラットフォームを提供するGigalogy、Looopと資本業務提携契約を締結

Gigalogy株式会社

「AIとオートメーションの力で、実世界の課題をスピーディーに解決する」ことをミッションに掲げるGigalogy株式会社 （本社：東京都中央区、代表取締役社長：ウッディン エムディー モスレ、以下「Gigalogy」）はこの度、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、新しいエネルギーと暮らしのあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）と資本業務提携契約を締結しました。本提携を通じ、AIによる生活データの蓄積と活用を通じて未来の暮らしをより豊かに変える体験を日本をはじめ世界に届けます。

提携の背景と内容、狙い

Gigalogyは「AIとオートメーションの力で、実世界の課題をスピーディーに解決する」ことをミッションに掲げ、誰もが簡単にAIを活用できる社会の実現を目指しています。専門的な知識がなくても直感的にAIアプリを構築できるノーコードツール「Maira」や、ECアプリの売上向上を支援するAIベースのパーソナライゼーションエンジン「Personalizer」など、革新的なプロダクトを通じて、お客様のAIビジョンと戦略の実現を力強くサポートしています。

Looopは「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、今年10周年を迎える主力事業の電力小売サービス「Looopでんき」では約36万件（2025年12月現在）の契約を保有しています。2025年8月には日本初※のAIエージェント搭載IoT機器「ナインドット」を製造・販売する株式会社グラモを完全子会社化することでスマートホーム事業に参入し、生活者のエネルギーマネジメントの最適化を目指しています。

今回の資本業務提携契約を通して、GigalogyのAI開発機能を応用し、Looopの電力小売事業・スマートホーム事業のサービス開発に繋げます。「Looopでんき」のデータや各種データの活用を強化し、生活者にとってより価値ある体験の提供を通じて、両事業の成長につなげてまいります。

なお、Looopの取締役COOである藤田総一郎様と、デジタルソリューション本部本部長であるタルクダルロニー様が、新たにGigalogy株式会社の社外取締役として就任いたします。

※ 2025年12月時点「提案型AIエージェントを搭載した住宅向けIoT機器」グラモ調べ

Gigalogy株式会社 代表取締役社長 ウッディン エムディー モスレのコメント

これからの5年、10年で、AIは私たちの暮らしのあらゆる場面に自然に溶け込み、見えないかたちで人々の体験を支えていくと確信しています。優れたユーザー体験とは、意識されることなく、いつの間にか快適さをもたらす「見えない価値」の積み重ねです。だからこそ、私たちはその「見えない価値」を丁寧に設計し、届けることにフォーカスを当てています。

今回のLooopとの資本業務提携は、エネルギーという生活の基盤と、GigalogyのAI・オートメーション技術が融合することで、未来の暮らしをより豊かに、よりスマートに変えていく大きな一歩になると考えています。両社の強みを掛け合わせ、スピーディーに新しい体験を形にしてまいります。

株式会社Looop 取締役 COO 兼 Gigalogy株式会社 社外取締役 藤田総一郎様のコメント

この度のGigalogyとの資本業務提携はLooopにとってサービス提供のあり方を変える大きな一歩になります。Looopは電力供給にとどまりません。Gigalogyの開発力と新しい発想が加わることで、生活の土台となるエネルギーと、お客様に寄り添うAIエージェントの融合を加速し、「暮らしがいつの間にか快適になっている」という体験をお客様に届けていくことを目指してまいります。両社の協力体制を一層強化しながら、できるだけスピーディーに形にしていきたいと思います。

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：5,930百万円 ※2025年9月現在

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/

Gigalogy株式会社について

設立日：2020年1月17日

事業内容：生成AI活用ソリューション事業、AIインフラ事業

主要製品：Maira（専門知識不要でAIアプリを構築できる、直感的なノーコードツール）、Personalizer（ECアプリの売上向上を支援する、AIベースのパーソナライゼーションエンジン）

資本金：2,770万円

組織体制：国内1拠点、海外2拠点（バングラデシュ・UAE）

Gigalogy株式会社

住所 東京都中央区日本橋２-１６-６ ACN日本橋PLACE５階



電話 03-4500-7914



メール info@gigalogy.com



HP https://gigalogy.com/ja