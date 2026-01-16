カペラ京都、「現代の町家」を体現するデザインコンセプトを公開

ＮＴＴ都市開発ホテルマネジメント株式会社 カペラ京都

建築家・隈研吾氏（(C) Designhouse）フレンチブラッスリ- 個室ブリューイン デザイン オフィス・ロバート チェン氏

2026年春、日本初のカペラホテルズ＆リゾーツのホテルとして京都・宮川町の歴史ある地に開業を控えるカペラ京都（所在：京都府京都市東山区 統括総支配人：ジョン ブランコ）は、その始動に先立ち、隈研吾建築都市設計事務所とブリューイン デザイン オフィスによるホテルのデザインコンセプトを公開いたしました。

京都最古の禅寺・建仁寺や、花街文化を今に伝える宮川町歌舞練場にほど近いこの地で、かつて地域に親しまれてきた旧小学校校舎の記憶を継承し、カペラ京都は「知と文化の探訪の場」として、新たな息吹を吹き込みます。

建築は建築家・隈 研吾氏率いる隈研吾建築都市設計事務所（Kengo Kuma and Associates）、インテリアデザインはシンガポールを拠点とするBrewin Design Office（ブリューイン デザイン オフィス）が手がけ、文化の継承、クラフトマンシップ、そして現代的な美意識が共存する空間を創出しました。

建築家の隈氏は「宮川町は京都市の中心にありながら、建仁寺を核として静けさと落ち着きを色濃く残す貴重な場所です。この『静けさ』こそが最も重要であり、ホテルでも大切に受け継ぐべきものだと考えました。」 隈氏の建築は、京都特有の細い路地のスケール感やリズムを尊重し、周囲の町並みに調和する低層の構成を実現しています。またブリューイン デザイン オフィスは、漆や和紙、陶器、木材といった伝統素材を現代的な視点で再解釈し、質感や触感を重視したインテリアを形づくりました。

京都を象徴する伝統的な町家を現代的に再解釈し、光と素材が織りなす静謐な世界観を通して、京都という街が持つ多層的な魅力と、発見が連なっていく体験をもたらします。

■地域に根ざした現代の町家と抑制の美、発見が積み重なる空間

カペラ京都 中庭客室 カペラスイート

カペラ京都は、京都最古の禅寺である建仁寺、そして芸舞妓の稽古場として知られる宮川町歌舞練場からほど近い地に位置します。全89室の客室は、町家特有の奥行きのある構造や「坪庭」の精神性を取り込み、京都の暮らしが育んだ空間文化を現代的に表現しています。さらに、内と外を段階的につなぐ「しきい」の構造が生み出す、空間が重なり合う建築的レイヤーによって、移動そのものが体験となる構成を採用しています。

ホテル中央には唐破風屋根を特徴とする中庭が配置されています。唐破風は、寺院の門や城郭といった格式ある建築に用いられてきた意匠であり、後に歌舞伎座や歌舞練場にも取り入れられてきました。その象徴的な屋根が、静かに空間全体を引き締めます。

隈氏は、「地域に根差し、街の人々に親しまれてきた小学校の跡地であるこの場所に『異物』を置くことはふさわしくないと考え、中庭という開かれた空間を設けることで、地域とのつながりを受け継ぎました。」と語ります。

また、京都の街に息づく独特の空間構造も建築の核となっており、「京都には細い路地が縦横に走り、歩くたびに大小さまざまな寺社や史跡が突然現れます。こうした小さな発見の連続こそが京都の魅力です。ホテルでもその『軽やかな 精神性』を楽しんでいただきたいと考えました。」と隈氏は述べています。

そのため、ホテルのアプローチは一般的なホテルエントランスとは異なり、祇園を思わせる細い路地や障子越しの光、 水音などを織り込み、あえて動線に「緩急」を持たせています。この「圧縮と解放」を繰り返す設計により、まるで京都の街を歩くかのように、発見が少しずつ立ち現れていきます。

中央の坪庭と地下アトリウムには水が取り入れられ、自然への敬意を象徴しています。隈氏は、坪庭は小さな空間で自然を楽しむ京都独特の文化です。水という要素を通じて、それをゲストと共有したいと考えました。」と述べています。

ブリューイン デザイン オフィス創業者ロバート チェン氏は、「京都の美は『余白の美』にあります。私たちは煌びやかに飾り付けるのではなく、静けさやリズム、素材の知性といった『目に見えない質』をデザインで表現したかったのです。」と語り、伝統の「継承」と「進化」の両立を目指したと説明しています。

館内では、地域の檜や杉、竹、錦織といった京都ゆかりの素材が用いられ、光の移ろいを計算した客室の構成や、深い石風呂から坪庭を眺める入浴体験など、五感に寄り添う空間が広がります。

■食がつなぐ文化体験

シグネチャーレストラン

館内の共有スペースも、伝統的な建築要素を独自に再解釈し、ホスピタリティ機能に落とし込んでいます。ゲストが集う「リビングルーム」は、和紙貼りの行灯を思わせる光に包まれた空間がデザインされています。32席のシグネチャー レストランは、12席のカウンターと20席のラウンジバーを備え、町家の「お茶屋」の趣を現代的に再構築します。和食レストランでは、かつて小学校で使用されていた木材や照明をそのまま活かし、京都の素朴で緻密な職人技を継承しています。京都では珍しい「洗練された夜の食体験」を提供し、京都の夜の街に新たな選択肢を提案します。オールデイダイニングのフレンチブラッスリ-は、パリのカフェ文化を、京都の静けさと素材美を通して再解釈しました。大理石やヘリンボーンの床に、淡い色の木材や繊細なテクスチャー、花のしつらえが調和し、柔らかで詩的な空間を形成します。

カペラ京都統括総支配人 ジョン ブランコは、「カペラ京都では、すべてのデザインが『時間を緩やかにし、感性を研ぎ澄ませ、文化に浸るための舞台』となるよう意図しています。建築とインテリアは体験を包み込むだけでなく、京都の豊かな歴史と、カペラならではのパーソナルなホスピタリティを結びつける“発見の旅”を紡ぎます。」と語ります。

■カペラ京都 概要

住所：京都府京都市東山区小松町130

電話番号：075-606-5810

客室数：全89室（内29室がスイート）

付帯施設：シグネチャーレストラン、和食レストラン、フレンチブラッスリー、ペストリーショップ、スパ

ご予約：公式サイトまたは宿泊予約課（06-6949-9035）へお問い合わせください。

CAPELLA HOTEL GROUP （カペラホテルグループ）について

カペラホテルグループは、ラグジュアリーホテル、リゾート、サービスレジデンスを専門とする大手ホスピタリティマネジメント会社です。シンガポールを拠点とし、急成⾧を遂げる同グループのポートフォリオには 2 つのブランドがあり、10 か所のデスティネーションでホテルを展開しています。数々の受賞歴を誇るカペラホテルズ＆リゾーツは、卓越したサービス、作りこまれたラグジュアリーなデザイン、その土地ならではの没入感を味わえる体験に定評があり、パティーナホテルズ＆リゾーツは、ラグジュアリーホスピタリティにおいて、今までにないまだ見ぬ視点を開拓する、グループのトランスフォーマティブ・ラグジュアリーブランドです。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotelgroup.com___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6NjA3MTpkYjYyYzZjZDRhZjk3NWMwMmFmOGEyM2ViZWY4ZjFmMDIxZmU5Y2FjYjk5M2ZmZjg2NjI2ZDI5YjdhYTRkOTJhOnA6VDpO)をご覧ください。

CAPELLA HOTELS & RESORTS （カペラホテルズ＆リゾーツ）について

カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、シドニー、台北、ウブド、バンコク、ハノイ、上海、海南に展開するホテルで構成されています。今後の開業予定には、京都、リヤド、フィレンツェ、ソウル、南京、深圳など、エキサイティングな都市が含まれます。ぎょしゃ座の最も輝く星の名が付けられた、この卓越したホスピタリティブランドは、最高水準のパーソナライズされたサービスによる本物の体験を創造し、恩慮深いデザインの遺産を融合させ、その土地の伝統、文化、コミュニティを輝かせます。

カペラホテルズ＆リゾーツは、米国の大手旅行専門誌『Travel + Leisure』による「World’s Best Awards」にて、 2023 年から 2025 年において「Best Hotel Brand」に選ばれました。また、カペラバンコクならびにカペラシンガポールは 2023 年および 2024 年に「The World’s 50 Best Hotels」に選出されました。なかでもカペラバンコクは、2024年に「The World’s Best Hotel 」および「Asia’s Best Hotel」に選ばれ、2025 年には、館内のレストラン 「Côte by Mauro Colagreco」がミシュラン 2 つ星を獲得しています。なお、同社は、世界 100 ヵ国以上にある 40 の独立系ホテルブランドが参加するロイヤリティプログラム「GHA DISCOVERY」のメンバーです。

詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotels.com/jp___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6ZmFhNTo4ZTY5MjcyZjViNTNmZDkxOGFiODA5N2E0YTM3OWJiOWFhZjkxY2M3OTE2NWEzMjdhMjVkNjZlMmY3YTMwMjY3OnA6VDpO)をご覧ください。

Instagram @capellahotels | LinkedIn @capellahotels

隈研吾建築都市設計事務所について

1990年に建築家・隈 研吾氏によって設立された隈研吾建築都市設計事務所は、東京を拠点とする国際的な建築事務所です。現代的なデザインと日本の伝統美を調和させる革新的な手法で知られ、自然素材の使用、軽やかさ、周囲環境との一体感を重視しています。文化施設、商業施設、住宅、都市デザイン、展覧会など幅広いプロジェクトに取り組んでおり、人・自然・地域をつなぐ建築の創造を理念としています。同事務所は数々の受賞歴を持ち、世界的に高い評価を得るとともに、現代建築に関する国際的な議論にも貢献しています。

BREWIN DESIGN OFFICE（ブリューイン デザイン オフィス）について

シンガポールで設立されたブリューイン デザイン オフィスは、高品質なデザインを追求し、環境や文化への深い理解と精緻なクラフトマンシップで高く評価されるデザインスタジオです。

カペラ京都は同スタジオにとって日本初のプロジェクトであり、素材への探求、物語性のある空間づくり、そして建築とインテリアの調和を追求してきたその歩みの集大成となります。

CAPELLA KYOTO（カペラ京都）について

2026年春に開業するカペラ京都は、歴史ある宮川町に位置し、鴨川まで徒歩圏内、800年の歴史を誇る禅寺・建仁寺を正面に臨む、京都でも屈指の希少な立地を誇ります。隈研吾建築都市設計事務所が手掛けた低層の造りの建築は、祇園の路地裏の趣を感じさせながらも、伝統的な意匠を現代的に再解釈し、京都の文化をより親密に感じられる空間へと昇華しています。宮川町歌舞練場の再建に並行して建設された本ホテルでは、中庭に劇場建築の意匠である唐破風屋根を冠した屋外パフォーマンス空間を設け、小学校跡地に敬意を表し、大切に守られてきた桜の木を移植。89室の客室は、カペラの特徴である深くパーソナルな滞在を反映し、1200年の歴史を誇る京都の伝統に根ざしています。6つのスイートでは客室で楽しめる天然温泉を用意し、またアウリガスパでは、日本の伝統と現代的ウェルネスを融合させたプログラムを提供します。シグネチャーレストラン、和食レストラン、フレンチブラッスリ-での美食体験に加え、館内の多彩な現代アートコレクションや文化体験を通じて、今も息づく地域の伝統を称えます。