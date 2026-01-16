『B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2028』まであと2年！神戸市中高生チームのフレンドマッチや神戸ストークス公開練習などバスケットボールイベント開催『KOBE FUTURE HOOPS』

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）は、1月17日（土）と18日（日）の2日間でGLION ARENA KOBEにて行われる、神戸ストークス、神戸市、神戸市教育委員会共催のバスケットボールイベント「KOBE FUTURE HOOPS」の開催に協力します。

このイベントは「バスケットボールでつなぐ、未来への一歩」をコンセプトに、2028年1月には『B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2028』の会場となるGLION ARENA KOBEで行われます。神戸市の中高生バスケ部によるフレンドマッチやクリニック、神戸ストークス公開練習などを通じて、バスケットボールやスポーツが持つ可能性、中学生から高校生、そしてその先の未来へとつながる成長のステップを体感する機会を提供します。

【イベント内容】

１. 神戸市中学・高校バスケ部 フレンドマッチ

日 程： 中学 1月17日（土）10:00～15:30

高校 1月18日（日）9:30～10:00 / 14:50～18:20

参加予定： 中学 16チーム / 高校 8チーム

観 覧： どなたでも無料でご観覧いただけます

２. 神戸ストークス バスケットボールクリニック

日 程： 1月17日（土）１.9:00～10:00 ２.15:35～16:35

講 師： 神戸ストークス コーチスタッフ

中西 良太（神戸ストークス クラブエバンジェリスト）

観 覧： どなたでも無料でご観覧いただけます

※参加者の公募は行っておりません

３. 神戸ストークス 公開練習

日 程： 1月18日（日）11:00 ～ 14:30

観 覧： どなたでも無料でご観覧いただけます

※事前の申し込み等は不要です

【イベントのご入場について】

両日とも、アリーナ2階北側のmicware（ミックウェア）ゲートよりご入場ください。

※上記以外のゲートはご利用いただけません

【開催概要】

名 称： KOBE FUTURE HOOPS（コウベ フューチャーフープス）

日 程： 2026年1月17日（土）・1月18日（日）

会 場： GLION ARENA KOBE（神戸市中央区新港町2-1）

共 催： 神戸ストークス、神戸市、神戸市教育員会

協 力： 株式会社One Bright KOBE