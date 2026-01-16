日本航空、成田=デリー線を開設！ インド路線が拡充し、北米との乗継利便性も向上！

成田国際空港株式会社

日本航空（IATAコード：JL）は2026年1月17日より、成田からデリー（インド）への直行便を開設します。成田における日本航空のインド路線は、昨年就航5周年を迎えたベンガルール線に加え、今回のデリー線で2路線となります。

インドは約14億人の人口を擁し、今後も世界トップクラスの経済成長率を維持することが見込まれる国です。デリーは、政治・経済・文化の要衝として国際的な注目を集めています。さらに、訪日需要も旺盛で、2025年のインドからの訪日客数は30万人を超える見込みです。

今回のデリー線開設により、日本とインドのビジネス、観光、文化交流の拡大に大きく寄与するだけでなく、成田を経由してインドと北米を結ぶ重要なハブ機能がさらに強化されます。

日本航空のインドへのネットワーク拡充により、さらに広がる成田空港のネットワークをぜひご活用ください。

※上記路線は全てボーイング787-8型機での運航予定です。

※就航ターミナルは第2ターミナルです。

※全て現地時間です。

※スケジュール等は都合により変更となる場合がございます。

※成田=デリー線は毎日運航、成田=ベンガルール線は1月17日から31日までは週6便運航、2月1日からは週4便運航です。

提供：日本航空