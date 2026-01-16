いつもグループ、UHA味覚糖のTikTok Shop支援でショート動画・ライブコマースを活用し1週間GMV2,000万円を達成。1週間の動画再生回数1,500万回越え。

株式会社いつも

株式会社いつも（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本守、以下「当社」）は、UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）のTikTok Shop店舗において、ライブコマースおよびショート動画施策を通じ大型成果を創出しました。

また、UHA味覚糖株式会社の公式TikTokアカウントにて2026年1月19日（月）19時より、UHA味覚糖本社1階の「UHA PARK＆CAFE」からライブコマースを実施いたします。

本ライブでは、目前に迫ったバレンタインシーズンに最適なチョコレート商品の紹介をはじめ、SNSで話題の「忍者めし」シリーズの販売、さらには視聴者限定のプレゼント企画など、盛りだくさんの内容でお届けいたします。

■成果ハイライト（期間：12月1日～12月7日）

・TikTok Shop総GMV 2,000万円突破

12月第1週の短期間施策でショート動画とライブを組み合わせ、購買導線を最適化し売上を最大化。

・ショート動画総再生数 1,500万回以上

当社より制作・クリエイターマネジメントを行い投稿したショート動画を起点に新規顧客獲得と高い関心を創出。

・1回のライブコマース視聴者数 5万人・同時接続数 5,000人突破

当社が有するライブコマースのノウハウを注入したライブ配信によるリアルタイムコミュニケーションが購買を促進したことで、取り組み開始以降にGMV／トラフィックともに大きな成果を達成。

・他ECモールへの検索流入が前週比465%、昨対比250%向上

TikTok Shopのメディア効果を活用した、EC全体のGVM／トラフィックを統合した運営を実施。

※ Google Trendsでの会社/ブランド指名検索数は過去1年半の中で最多を記録し、直近2年の過去最高の検索数の2.49倍を記録

・ブランド認知から購買まで一気通貫支援

認知獲得と購入導線の短縮を両立する戦略的なコンテンツ設計を実施。



本施策はショート動画とライブコマースを融合したコンテンツ戦略により、視聴・購買両面での強力な成果を生み出しました。

■当社のTikTok Shop総合支援サービス

当社はTikTok Shopの総合支援として、TikTok Shopの店舗運用・クリエイターマーケティング支援を包括的に企業様に提供しています。また当社グループのピースクリエイションでは様々なクリエイターと提携し、ショートムービー・ライブコマースを実施した商品の売上に寄与するサービスをブランド・メーカー様に提供しています。

また、ライブコマース市場が急速に拡大する中、当グループはTIkTok Shopを含めたライブコマースで26年3月末には累積GMV100億円を突破する見込みです。当グループのソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション(※)」の機能も基盤に、「ライブコマース」をEC・D2C支援における重要領域と位置づけ、積極的に事業を推進しております。

※：EC総合支援の「いつも」、ソーシャルコマース専門クリエイター事務所「ピースクリエイション」を新設しクリエイター向け「ソーシャルコマース総合支援」を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000045980.html

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社いつも

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

広報担当：https://itsumo365.co.jp/contact_03.html

■ 株式会社いつもについて

当社は「日本の未来をECでつくる」をミッションに掲げ、ブランド・メーカーへのEC事業総合支援・D2CおよびECプラットフォーム運営を行う会社です。「人」と「テクノロジー」を組み合わせ卓越した「ECで売るチカラ」で法人向け・消費者向け双方へのビジネスを展開しています。

本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表電話番号：03-4580-1365

コーポレートサイト：https://itsumo365.co.jp/

■UHA味覚糖株式会社 について

UHA味覚糖は創業から76年、「おいしさはやさしさ」を理念に、ロングセラー商品の「特濃ミルク8.2」や、ぷちっと弾ける食感の新感覚グミ「コロロ」、グミの技術を生かし新しいサプリメントを創出した「UHAグミサプリ」、その他「忍者めし」「おさつどきっ」など、様々な分野で、その時代時代にあった魅力的な商品を創り続けてきました。「人がおいしいと感じるものは体にいい」という確信をもって、これからもたくさんのお客様にたくさんの商品をお届けして参ります。

【会社概要】

社名 ： UHA味覚糖株式会社

代表 ： 代表取締役社長 山田泰正

所在地 ： 大阪府大阪市中央区神崎町四番十二号

創業 ： 昭和24年10月18日

事業内容： 菓子・食品製造販売

URL ： https://www.uha-mikakuto.co.jp/