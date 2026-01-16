相模石油・タイムズ２４時間貸駐車場「ダイレクトパーク古淵」に「タイムズプラットフォームサービス」を導入

相模石油株式会社

相模石油株式会社（本社：神奈川県平塚市、社長 小泉 光哉、以下「相模石油」）とタイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長 西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、相模石油が展開する時間貸駐車場「ダイレクトパーク古淵」に、タイムズ２４が提供する「タイムズプラットフォームサービス」を2026年2月下旬より導入します。

相模石油は、車およびエネルギーに関わる事業を中心に、サービスを幅広く展開しています。石油製品の販売を原点としながら、近年は駐車場事業にも注力しています。駐車場事業では、神奈川県を中心に時間貸駐車場「ダイレクトパーク」を約950カ所で運営・管理し、立地特性や利用実態に応じた柔軟な運営を行っています。

タイムズ２４は、1991年に日本初となる24時間営業の無人時間貸駐車場を開始し、現在は全国で19,000件超の「タイムズパーキング」を展開しています。

「タイムズプラットフォームサービス」は、タイムズ２４をはじめとするパーク２４グループが保有する駐車場およびカーシェアリングに関するノウハウやインフラ、効率的な運営・管理を可能にする独自機能等を他社に提供し、他社ブランドでの駐車場事業やカーシェアリング事業の展開を支援するサービスです。ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」のポイントがためたり使えたりするほか、法人向けサービス「タイムズビジネスサービス」のタイムズビジネスカードでの精算が可能なため、集客力の向上にも貢献します。

「ダイレクトパーク古淵」に「タイムズプラットフォームサービス」を導入することにより、安定的な駐車場運営が可能になります。

導入にあたっては、従来のゲート式駐車場から車両ナンバーをカメラで認識するカメラ式駐車場へ変更することで車両ナンバーを活用した利用データ分析を強化し、サービス品質の向上および利用者の利便性向上や継続的な利用促進を図ります。

「ダイレクトパーク古淵」での取り組みを起点に、「タイムズプラットフォームサービス」の導入を拡大していく予定です。

両社は今後も、それぞれの事業基盤とノウハウを活用し、高品質な駐車場の展開に取り組んでまいります。

■「ダイレクトパーク古淵」詳細

駐車場名：ダイレクトパーク古淵

駐車台数：59台

利用時間：24時間営業

利用料金：24時間最大600円 40分/200円 19時～8時最大300円

■相模石油株式会社について

相模石油株式会社は1924年創業、100周年を迎えた企業です。石油製品販売を原点に、長年にわたり車文化を支えてきた「くるま文化の専門商社」として事業を展開しています。近年は駐車場事業にも注力し、立地や利用実態に合わせた運営を行っています。キャッシュレス駐車場やAIカメラによる車両検知、3DRiderを活用した駐車場を取り入れ、車の使われ方や街の変化を見据えながら、お客様の利便性を第一に次世代の駐車場を今後も展開していきます。

■タイムズ２４株式会社について

タイムズ２４は、「時代に応える、時代を先取る快適さを実現する」を理念に掲げるパーク２４グループの一員として、安全・安心・便利にご利用いただける時間貸駐車場サービス「タイムズパーキング」を提供しています。1991年に日本初の無人時間貸駐車場を開設し、2014年には47都道府県へタイムズパーキングの設置を完了しました。タイムズ２４はこれからも、人々に、時代に求められている「快適さ」の実現、社会の持続的発展への貢献のため、挑戦を続けていきます。

https://www.times24.co.jp/

■「タイムズプラットフォームサービス」について

駐車場やカーシェアリングの運営・管理を効率化する独自機能や、駐車場やカーシェアリング運営に関するノウハウ、インフラ等を提供するサービスです。他社ブランドでのタイムズパーキング、タイムズカー同様の高品質な駐車場・モビリティサービスの展開が可能となります。

■「タイムズビジネスサービス」について

時間貸駐車場「タイムズパーキング」、カーシェアリングサービス「タイムズカー」、レンタカーサービス「タイムズカーレンタル」などパーク２４グループが提供する各種サービスの利用・管理が可能な法人向けサービスです。利用者に発行される「タイムズビジネスカード」で駐車料金のキャッシュレス精算ができ、料金の立て替えや領収書の発行が不要となるため経費申請のミスや手間を軽減することができます。

タイムズビジネスサービス： https://timesbiz.jp/

■「タイムズクラブ」について

クルマを運転する方々にお得で便利なサービスを提供する入会金・年会費無料の会員制サービスです。時間貸駐車場「タイムズパーキング」やカーシェアリングサービス「タイムズカー」、レンタカーサービス「タイムズカーレンタル」などの対象サービスでポイントが「たまる・使える」ほか、多くの施設と提携し、様々な優待サービスを提供しています。

タイムズクラブ：https://www.timesclub.jp/

― 報道関係者お問い合わせ先 ―

相模石油株式会社 駐車場開発営業部 担当者 和田

電話：090-7000-5955 Eメール：t-wada@souseki-park.net