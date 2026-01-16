KUMAMOTO VOLTERS × 城郭合体オシロボッツ　1月31日（土）～2月1日（日）熊本県立総合体育館で開催「BLACK VOLFES 2025-26」

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、2026年1月31日（土）～2月1日（日）に熊本県立総合体育館で開催される「BLACK VOLFES 2025-26」にMIXI_ANIMEオリジナルコンテンツ『城郭合体オシロボッツ』を出展し、ノベルティ配布とコラボ限定バスケットボールシャツをはじめとした会場限定グッズが当たるキャンペーンを実施します。

https://www.volters.jp/lp/game_20260131_20260201/

■「BLACK VOLFES 2024-25」出展概要

＜日程＞

2026年1月31日（土）12：30～17：30頃

2026年2月1日（日）11：30～16：30頃

＜開催場所＞

熊本県立総合体育館※チケットをお持ちの方のみ入場可能

＜キャンペーン＞

会場にてオシロボッツ公式SNSをフォローすると、ガチャに1回参加でき、1等「コラボ限定バスケットボールシャツ」（各日3名様）、2等「特製マルシェバッグ」（各日5名様）をプレゼントします。また、参加した全員に参加賞として「オシロボット熊本城ポストカード」を配布します。

・オシロボッツ公式SNS

X ＠oshiro_robots（https://x.com/oshiro_robots）

Instagram ＠oshiro_robots（https://www.instagram.com/oshiro_robots/）

＜ノベルティ配布＞

オシロボット熊本城トレーディングカード、解説書

最新情報はオシロボッツ公式サイトのお知らせページおよび公式Xアカウント（@oshiro_robots(https://x.com/oshiro_robots)）をご確認ください

■BLACK VOLFES＜https://www.volters.jp/lp/game_20260131_20260201/＞

「BLACK VOLFES」は、熊本を象徴する“熊本城”の“黒”をテーマにした熊本ヴォルターズが主催するホームゲームイベントで、2022年から4年連続で開催されます。来場者に黒色のTシャツを無料配布され、選手達も黒の特別ユニフォームを着用します。いつもは赤いアリーナを黒に染めあげ、熊本城の復興を後押しします。当イベントの売上の一部は未だ復興の途中である熊本城に寄付されます。

■城郭合体オシロボッツ< https://oshiro-robots.com/ >

『城郭合体オシロボッツ』は、日本全国に存在する個性豊かで魅力的なお城を、“もしも実際のお城が巨大ロボットに変形＆合体したら”という今まで無い新しい切り口で描くMIXI_ANIMEオリジナルコンテンツです。2022年12月に「熊本城」「高松城」「会津若松城」の3城のオシロボットと、3城が登場する大張正己監督によるショートアニメを発表しました。また、2023年3月、世界遺産・国宝「姫路城」の参城を皮切りに、「福山城」「名古屋城」「松本城」「岡山城」「備中松山城」「小田原城」「和歌山城」「津山城」「岸和田城」「島原城」「彦根城」のオシロボットを発表し、2025年には「広島城」「丸亀城」「五稜郭」「松江城」「大阪城」「小倉城」「福井城」を発表しています。今後も全国のお城からオシロボットが続々と誕生する予定です。

■株式会社MIXI< https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

■MIXI_ANIME< https://mixi-anime.com/ >

MIXI_ANIMEは、「キャラクターや物語のちからで豊かなコミュニケーションに貢献し、ユーザーに幸せなサプライズを提供していく。」というミッションのもと、IPコンテンツへの投資や企画・開発・プロデュースを行うチームです。

