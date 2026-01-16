【埼玉県】「発見！川越エリアで見つける新たな暮らし ～住むなら埼玉～」を開催します

埼玉県

川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町の5市町が集まり、川越エリアの暮らしを気軽に知ってもらうイベントを開催します。「どんな地域なの？」「ちょっと気になってたんだよね」、そんな軽い気持ちでも大歓迎です。

各市町の担当者に直接話が聞けたり、埼玉県の移住相談員にも気軽に相談できます。移住に興味のある方など、多くの方のご来場をお待ちしています。

1 日時

令和8年1月24日（土曜日）午前10時から午後4時まで

※ 小雨決行。ただし、荒天等により急遽中止となる場合があります。

2 場所

りそなコエドテラス「屋外スペース」（埼玉県川越市幸町4-1）

3 イベント内容- まちの魅力紹介ブース各市町の担当職員が、それぞれのブースでまちの魅力を紹介します埼玉県のブースでは、移住相談員に県内への移住に関する相談できます。- 飲食ブース地域の雰囲気を感じられる飲食ブースの出店を予定しています。- コバトングッズのプレゼント当日アンケートに回答いただいた方にコバトンのグッズをプレゼントします。※コバトンのグッズは数に限りがあります。在庫がなくなり次第、配布を終了させていただきます。4 対象者と参加費

移住に関心のある方ならどなたでも参加可能。事前申込の必要はありません。

参加費は無料です。

5 問合せ先

川越比企地域振興センター 地域振興担当

【電話】049-242-2585

【ホームページ】https://www.pref.saitama.lg.jp/b0106/20251209ijuevent.html