¡Øµû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO 2026¡Ù¡¡2·î14Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª½ÐÅ¸¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸¤ò³«»Ï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡¡Íý»öÄ¹¡§Ä¹ºê¡¡°ìÀ¸¡Ë¼çºÅ¤Î¸µ¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Îµû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO¡¡2026¡Ù¤ò2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜÆü¤è¤ê½ÐÅ¸¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿å»º¶ÈÅù¤Îµû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ëÍ»Ö¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー11³¬¥Ûー¥ëÂç¡¦¥Ûー¥ë¾®¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Øµû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO 2026¡ÙÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥È¥Ã¥×
¡ý¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡¢¡ÌÜÅª
¡¡¡¡µû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÆ±¤Ë²ð¤·¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¼Ô¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¢¡Æü»þ
¡¡¡¡2025Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00-17:00¡¡¡Ê¸òÎ®²ñ¡§18:00-20:00¡Ë
¡¡¢¡¾ì½ê
¡¡¡¡¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¡11³¬¥Ûー¥ëÂç¡¦¥Ûー¥ë¾®
¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5ÃúÌÜ36－4
¡¡¡¡¡ÊJRÅÄÄ®±Ø¡¡»°ÅÄ¸ý¡ÊÀ¾¸ý¡Ë¡¡ÅÌÊâ4Ê¬¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄ±Ø¡¡A3½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ4Ê¬¡¡Ëô¤Ï¡¡A4½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
²ñ¾ì¡§¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー11³¬¥Ûー¥ëÂç
¡¡¢¡ÆâÍÆ
¡¡¡¡- ¥Öー¥¹½ÐÅ¸
¡¡¡¡- ¥»¥ß¥Êー¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡- »²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡¢¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¡- µû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý
¡¡¢¡»²²ÃÈñ
¡¡¡¡¡ü¤´Íè¾ì¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡ü¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡§20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Öー¥¹½ÐÅ¸¥¤¥áー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ø¤Î·ÇºÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡¡
¡¡¡¡¡¡¡ÚÈ÷ÉÊ¡Û¡Ê½ÐÅ¸ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡- ´ë¶ÈÌ¾¥µ¥¤¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡- Ä¹´ù¡Ê1Âæ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡-°Ø»Ò¡Ê2µÓ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡- ÅÅ¸»¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È2¸ý¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡- Å¸¼¨ÍÑ¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê1Ëç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤³¤Á¤é¤Ë¥Ý¥¹¥¿ーÅùÅ½ÉÕ¡£ÊÉÌÌ¡¦ÁëÅù¤Ø¤Î¥Ý¥¹¥¿ーÅùÅ½ÉÕ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
È÷ÉÊ
¡¡¡¡¡ü¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§50,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ø¤Î·ÇºÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡- ²ñ¾ìÇÛÉÛ¤¹¤ë°õºþÊª¤Ø¤Î¥í¥´°õ»ú
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡ÊÇ¤°Õ¡Ë
¡¡¡¡¡ü°ì¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ø¤Î·ÇºÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡- ÅöÆü¡Ö°ì¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µー¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Ç¤Î¥í¥´Åù(A4²£)Å¸¼¨
¡¡ ¡ü¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨¤¿¤À¤·¡¢²¼µ¤Î¡Ú¤ª´ê¤¤¡Û¤Ë¤´¶¨ÎÏ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ø¤Î·ÇºÜ
¡¡¡¡¡¡¡Ú¤ª´ê¤¤¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡- »öÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎµ»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡- ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºàµ»ö
¢¨¡Ê°ì¼Ò¡Ë¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¤ÏÌÈÀÇ»ö¶È¼Ô¡Ê¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹Ì¤ÅÐÏ¿»ö¶È¼Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¡¡¡¡¡üÍè¾ì¼Ô
¡¡¡¡¡¡ÅöÆüÄ¾ÀÜ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤Î¿Í¿ôÇÄ°®¤Î¤¿¤á¡¢Åö¥Úー¥¸Peatix¤è¤êÌµÎÁ¤Î»²²Ã»öÁ°¿½¹þ¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡»²²Ã»öÁ°¿½¹þ¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆüÀèÃå100Ì¾¤ËÁÆÉÊ¡Ê¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ü½ÐÅ¸¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢°ì¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢2/6¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡Peatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡¡
¡¡¡¡¡¡https://sakanabusinessexpo2026.peatix.com
¡¡¡¡¡¡¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ä¿¶¹þ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡ü¸òÎ®²ñ»²²Ã¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢2/13¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡²ñÈñ1000±ß¡£¾åµ¤Ë¤¢¤ëPeatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡ü¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢2/6¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡²¼µ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡×¤ËÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡ü¤½¤Î¤Û¤«
¡¡¡¡¡¡¡¦µû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO2026¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡https://sakana-no-kai.com/sakanabusiness_expo2026/
¡¡¡¡¡¡¡¦Á°²ó¤ÎÍÍ»Ò¡Êµ»ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.sakana-no-kai.com/media/250328sakanabusiness2025/
¡¡¡¡¡¡¡¦Á°²ó¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÆ°²è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=GXKrmt77UuI
¡ý³«ºÅ¼Ô¾ðÊó
¡¡¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡¡https://www.sakana-no-kai.com/
¡¡¶¦ºÅ¡§¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡¡https://minato-sansin.com/
¡¡¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¹¡¡https://www.daiko.co.jp/
¢¡¼çºÅ¼ÔÂåÉ½¤¢¤¤¤µ¤Ä
¼çºÅ¡§¡Ê°ì¼Ò¡Ë¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡¡Íý»öÄ¹¡¡¤Ê¤¬¤µ¤°ìÀ¸
ÆüËÜ¤Îµû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤è¤¦¡ª
¿¤ÓÂ³¤±¤ëÀ¤³¦¤Îµû¾ÃÈñÎÌ¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆø¤ï¤¦ÆüËÜ¤Îµû»Ô¾ì¡£º£¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Îµû¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢º£¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÊõ¸Ë¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸µ¡¹µû¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ïµû¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¤ê¡¢¡ÉµûÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öµû¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ì¤¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ¯¤¤«¤±¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢º£¡¢¡Ö²ÝÂê¤ÎÁã·¢¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢³§¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µû¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉáÃÊ¤«¤é´Ø¤ï¤ëÊý¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¢Â¾Ê¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µû¤ÇÀ¤³¦¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO¤Ø¤Î³§ÍÍ¤Î¤´½ÐÅ¸¡¢¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡¡Íý»öÄ¹¡¡¤Ê¤¬¤µ¤°ìÀ¸
¢¨¼çºÅ¼ÔÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤Ê¤¬¤µ¤¡¡°ìÀ¸¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤¡¡¤¤¤Ã¤¡Ë
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ Íý»öÄ¹¡¡ÂåÉ½¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤«¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥Õ¥§¥íー
¡¡Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø ¹Ö»Õ¡¿¡Öµû¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×Ãø¼Ô
¡¡1984Ç¯¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅûÀÐ¡×¤È¤¤¤¦µùÂ¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢µù»Õ¤Î²ÈÄí¤Ç²È¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é18Ç¯´Ö¤òÁ÷¤ë¡£2007Ç¯¤ËÅìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Î²·Çä²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£µû¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¦µæ¤Ç½¤»Î¼èÆÀ¡£2010Ç¯¤«¤é¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤ÇÆ¯¤IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤âÍÜ¤¦¡£
¡¡2006Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¿©¤Ù¤ëµû¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï±ä¤Ù2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥É¥é¥Þ´Æ½¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢µû¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Öµû¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡£
¡ý¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Ê°ìÈÌ¥á¥Ç¥£¥¢¶¦ÄÌ¡Ë
nagasaki.ikkiµûsakana-pro.com¡Ê¤µ¤«¤Ê¤Î²ñ¡¦¤Ê¤¬¤µ¤¡¡¢¨¡Öµû¡×¤Ï¡Ö@¡×¡Ë
¢¨µû¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPO2026ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://sakana-no-kai.com/sakanabusiness_expo2026/